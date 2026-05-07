Ξανά στους δρόμους οι μαθητές στη Γερμανία την Παρασκευή κατά των αλλαγών στη στράτευση
Η κυβέρνηση Μερτς και η βιομηχανία μας θέλουν «τροφή για τα κανόνια», λένε ηγέτες του κινήματος
Δεκάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη τη Γερμανία αναμένεται να μποϊκοτάρουν τα μαθήματα και να βγουν στους δρόμους την Παρασκευή, στο πλαίσιο μιας πανεθνικής διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής επανεξοπλισμού που ακολουθεί η κυβέρνηση της χώρας.
Παρά τις απειλές από τις ενώσεις εκπαιδευτικών και τα υπουργεία Παιδείας των κρατιδίων, που απειλούν με κυρώσεις ακόμη και αποβολή όσους λάβουν μέρος στις διαμαρτυρίες, οι διοργανωτές αναφέρουν ότι αναμένουν τουλάχιστον 50.000 διαδηλωτές, όσους και σε καθεμία από τις δύο πρώτες διαμαρτυρίες.
Σκόπιμα επιλέχτηκε η 8η Μαΐου, η ημέρα λήξης του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου με την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας, αναφέρει ο Guardian.
«Η κυβέρνηση και η βιομηχανία προετοιμάζονται για πόλεμο και εμείς, οι νέοι, υποτίθεται ότι θα γίνουμε τροφή για τα κανόνια. Ούτε καν μας ρώτησαν», δήλωσε στον Guardian ο Χάνες Κράμερ, κύριος εκπρόσωπος του κινήματος Schulstreik gegen Wehrpflicht.
Η κυβέρνηση Μερτς επέβαλε πρόσφατα αμφιλεγόμενες αλλαγές στην στρατιωτική θητεία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έπρεπε να ενισχύσει την άμυνά της εν μέσω των αυξανόμενων απειλών από τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, αποστέλλονται υποχρεωτικά ερωτηματολόγια σε όλους τους 18χρονους για να αξιολογηθεί η προθυμία και η καταλληλότητά τους για στρατιωτική θητεία. Από το 2027 θα εισαχθούν μάλιστα και υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις. Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης μια ρήτρα σύμφωνα με την οποία οι άνδρες ηλικίας μεταξύ 17 και 45 ετών θεωρητικά θα ταξιδεύουν στο εξωτερικό για πάνω από τρεις μήνες μόνο με άδεια από τις ένοπλες δυνάμεις.
Αν και δεν επανέρχεται η υποχρεωτική στράτευση, η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αν το τρέχον σχέδιο δεν αποδώσει τα αναμενόμενα. Η κυβέρνηση υπολογίζει τα επόμενα 10 χρόνια να αυξηθεί η δύναμη του στρατού κατά 80.000 ώστε να φτάσει τις 260.000.
