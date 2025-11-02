Ισορροπία τρόμου και επιστροφή στον Ψυχρό Πόλεμο με πυρηνικές δοκιμές - Το μήνυμα ισχύος του Τραμπ και η κούρσα εξοπλισμών Ρωσίας και Κίνας



Νέα ισορροπία

Οι πυρηνικοί βαλλιστικοί πύραυλοι Dongfeng-31 που αναπτύσσει το Πεκίνο

Το Διεθνές Δίκαιο για τα πυρηνικά μοιάζει περισσότερο με σκελετό παρά με σώμα. Η Συνθήκη Μη Διάδοσης (NPT) εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση, αλλά η Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT) παραμένει χωρίς ισχύ, αφού οι βασικές πυρηνικές δυνάμεις δεν την έχουν επικυρώσει. Η Ρωσία ανακοίνωσε το 2023 ότι αποσύρεται, η Κίνα δεν την έχει ποτέ επισημοποιήσει, ενώ οι ΗΠΑ υπογράφουν χωρίς να την κυρώσουν. Το αποτέλεσμα είναι δηλαδή μια κατάσταση όπου οι μεγάλες δυνάμεις «σέβονται» τις δεσμεύσεις μόνο όταν τις βολεύει. Και η σημερινή συγκυρία δείχνει ότι ο σεβασμός αυτός έχει αρχίσει να εξαντλείται.Σε ένα τοπίο όπου η τεχνολογία ξεπερνά τη διπλωματία, η πυρηνική ισορροπία αποκτά και πάλι σημασία. Το ζητούμενο δεν είναι πλέον ποιος έχει περισσότερες κεφαλές, αλλά ποιος έχει πιο αξιόπιστο σύστημα διοίκησης και έλεγχο, ποιος διαθέτει υπερηχητική ταχύτητα και ποιος θα επιβιώσει στην «πρώτη ανταπόδοση». Η σημερινή κούρσα δεν θυμίζει το 1962, αλλά δεν απέχει πολύ από το πνεύμα εκείνης της εποχής. Μια αλληλουχία κινήσεων και αντιδράσεων όπου το όριο μεταξύ ισορροπίας και πρόκλησης είναι εξαιρετικά λεπτό στα όρια του διάφανου…Για την Ουάσινγκτον, η επαναφορά του πυρηνικού παράγοντα λειτουργεί και ως μήνυμα προς το εσωτερικό: «η Αμερική επιστρέφει στην εποχή της υπεροχής». Για τη Μόσχα, κάθε δοκιμή είναι ένα πολιτικό εργαλείο πίεσης στη Δύση. Και για το Πεκίνο, η σιωπή είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική - γιατί πίσω από αυτή χτίζεται η μελλοντική υπεροχή. Το ερώτημα, όμως, παραμένει: μπορεί κάποια δύναμη να κερδίσει σε έναν πυρηνικό ανταγωνισμό; Η απάντηση παραμένει αρνητική, με τα στοιχεία να είναι όχι απλώς ξεκάθαρα αλλά συντριπτικά. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο χάνουν όλοι όσοι είναι «δεύτεροι» σε μια κούρσα που θύμα είναι ολόκληρος ο πλανήτης.Αν συγκρίνει κανείς τα τρία μεγάλα οπλοστάσια, η εικόνα είναι αποκαλυπτική σε βαθμό όμως -όπως αναλύθηκε λίγο παραπάνω- όπου δεν έχει σημασία. Οι ΗΠΑ διαθέτουν την πιο εκτεταμένη και τεχνολογικά προηγμένη «πυρηνική τριάδα», αλλά και το υψηλότερο κόστος συντήρησης. Η Ρωσία έχει ελαφρώς περισσότερες κεφαλές, αλλά μικρότερη διαφάνεια στα αποθέματά της και μεγαλύτερη εξάρτηση από παλαιά συστήματα. Η Κίνα βρίσκεται ακόμη πιο πίσω αριθμητικά, αλλά με ρυθμό ανάπτυξης που προκαλεί ανησυχία. Σε τελική ανάλυση, η ισορροπία δεν είναι στα νούμερα - είναι στον χρόνο αντίδρασης, στην αξιοπιστία των συστημάτων, στη βούληση για χρήση. Η Αμερική μπορεί να έχει τα περισσότερα κουμπιά, αλλά η Μόσχα και το Πεκίνο δείχνουν περισσότερο διατεθειμένοι να τα αγγίξουν.Η πυρηνική εποχή δεν τελείωσε ποτέ. Απλώς «κοιμήθηκε» για τριάντα χρόνια. Τώρα ξυπνά ξανά, σε έναν κόσμο πιο σύνθετο, πιο γρήγορο, πιο απρόβλεπτο. Η επανεκκίνηση των δοκιμών, αν τελικά συμβεί, δεν θα είναι απλώς στρατιωτικό γεγονός - θα είναι πολιτική δήλωση. Θα δείξει ποιος γράφει σήμερα τους κανόνες και ποιος απλώς τους ακολουθεί ή, στο χειρότερο σενάριο, τους αμφισβητεί. Ο Τραμπ, με μια φράση, άνοιξε πάλι όλα τα ψυχροπολεμικά σχέδια και μέσα σε αυτά οι τρεις υπερδυνάμεις ξαναβρήκαν τον πιο παλιό, τον πιο επικίνδυνο πειρασμό της ισχύος…