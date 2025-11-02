Ισορροπία τρόμου και επιστροφή στον Ψυχρό Πόλεμο με πυρηνικές δοκιμές - Το μήνυμα ισχύος του Τραμπ και η κούρσα εξοπλισμών Ρωσίας και Κίνας
Ισορροπία τρόμου και επιστροφή στον Ψυχρό Πόλεμο με πυρηνικές δοκιμές - Το μήνυμα ισχύος του Τραμπ και η κούρσα εξοπλισμών Ρωσίας και Κίνας
Η ενεργοποίηση του πυρηνικού δόγματος από τις ΗΠΑ μετά τη διακοπή του, το 1992, ξαναφέρνει τον κόσμο στην «ισορροπία του τρόμου» των δεκαετιών ’60 και ’70
Η φράση του Ντόναλντ Τραμπ μέσα από το Air Force One μετά το πέρας της συνάντησης με τον Κινέζο ομόλογό του στη Νότια Κορέα ότι έχει δώσει εντολή για επανεκκίνηση των αμερικανικών πυρηνικών δοκιμών δεν ήταν απλώς ένα ακόμη από τα πομπώδη «πυροτεχνήματά» του. Ηταν ένα σήμα - και μάλιστα εξόχως σοβαρό. Γιατί το να μιλά ο εκάστοτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για δοκιμές σημαίνει ότι ο κόσμος εισέρχεται ξανά σε μια εποχή όπου η πυρηνική ισχύς δεν αποτελεί απλώς αποτρεπτικό όπλο, αλλά εργαλείο πολιτικής επιρροής και παγκόσμιας πίεσης.
Η είδηση βρήκε τη Μόσχα σε φάση στρατιωτικής υπερδραστηριότητας και το Πεκίνο σε ρυθμό αθόρυβης αλλά σταθερής εξοπλιστικής ανόδου. Για πρώτη φορά έπειτα από τρεις δεκαετίες, το ενδεχόμενο νέων πυρηνικών δοκιμών έπαψε να είναι θεωρητικό. Και μαζί του ξαναζωντάνεψε μια έννοια που πολλοί θεωρούσαν ξεπερασμένη: ο φόβος του πυρηνικού ανταγωνισμού και του υπερεξοπλισμού χωρίς μάλιστα κανένα -ουσιαστικό τουλάχιστον- δίχτυ ασφαλείας.
Στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου, ο όρος «ισορροπία του τρόμου» περιέγραφε εύγλωττα την πυρηνική αποτροπή. Καμία από τις υπερδυνάμεις δεν θα τολμούσε να πατήσει το κουμπί - γιατί ήξερε ότι και η ίδια θα καταστρεφόταν. Εκείνη η λογική γέννησε τη συνθήκη μη διάδοσης, τις πρώτες συμφωνίες ελέγχου των εξοπλισμών και -σταδιακά- το «πάγωμα» των δοκιμών.
Τριάντα χρόνια μετά, το πλαίσιο αυτό μοιάζει εύθραυστο - αν όχι ξεπερασμένο. Οι ΗΠΑ βλέπουν την Κίνα να ενισχύεται και τη Ρωσία να δοκιμάζει νέα υπερηχητικά όπλα. Η Μόσχα, με τη σειρά της, αισθάνεται περικυκλωμένη από το ΝΑΤΟ και το Πεκίνο και βλέπει στην τεχνολογία τη νέα μορφή υπεροχής. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η εντολή του Τραμπ για επανεκκίνηση δοκιμών μοιάζει με πολιτικό μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις: στο εσωτερικό ότι «η Αμερική παραμένει η απόλυτη δύναμη» αλλά και προς τα έξω, ότι οι κανόνες που έθετε η Ουάσινγκτον μπορούν ανά πάσα στιγμή να ξαναγραφτούν.
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία διαθέτουν σχεδόν το 90% των παγκόσμιων πυρηνικών κεφαλών, με συνολικά αποθέματα γύρω στις 12.200 και περίπου 3.900 ανεπτυγμένες, την ώρα που η Κίνα ανεβαίνει γρήγορα, έχοντας τουλάχιστον 600 κεφαλές στις αρχές του 2025 και έναν ρυθμό αύξησης περίπου 100 τον χρόνο από το 2023, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών Ειρήνης της Στοκχόλμης (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI).
Για τις ΗΠΑ, το «Nuclear Notebook» του Bulletin of the Atomic Scientists εκτιμά ότι διαθέτουν συνολικά 5.177 κεφαλές, εκ των οποίων περίπου 1.770 αναπτυγμένες, ενώ η Ρωσία διατηρεί αντίστοιχης τάξης μεγέθους απόθεμα, όπως επιβεβαιώνουν τα τελευταία στοιχεία του SIPRI. Στο πεδίο των δοκιμών, το «πάγωμα» κρατά από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η τελευταία αμερικανική δοκιμή έγινε το 1992, η αντίστοιχη σοβιετική/ρωσική το 1990, η βρετανική το 1991, ενώ Κίνα και Γαλλία σταμάτησαν το 1996. Η Ινδία και το Πακιστάν έκαναν δοκιμές το 1998 και η Βόρεια Κορέα το 2017, όπως καταγράφει αναλυτικά η Arms Control Association.
Το νομικό πλαίσιο παραμένει θολό και όσο οι συνθήκες περιπλέκονται θολώνει τεχνηέντως ακόμη περισσότερο. Η Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ, με εννέα κρίσιμα κράτη του Παραρτήματος 2 να μην έχουν επικυρώσει - μεταξύ τους οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι έδωσε εντολή για επανεκκίνηση των αμερικανικών δοκιμών λειτουργεί ως μικρός πολιτικός σεισμός που δοκιμάζει την ήδη εύθραυστη αρχιτεκτονική ελέγχου των εξοπλισμών.
Η πραγματική αξία των δοκιμών δεν είναι τόσο η τεχνική επαλήθευση των όπλων - οι σύγχρονες υπολογιστικές προσομοιώσεις μπορούν πλήρως να δώσουν απτά δεδομένα
αναφορικά με το συγκεκριμένο πεδίο. Είναι το μήνυμα ισχύος. Η ανακοίνωση μιας δοκιμής λειτουργεί ως υπενθύμιση προς τους αντιπάλους ότι το «κουμπί» παραμένει ενεργό και το πυρηνικό δόγμα ζωντανό. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, η επανεκκίνηση δοκιμών θα είχε κυρίως συμβολική διάσταση: να δείξει πως η Ουάσινγκτον δεν αποδέχεται τον ρόλο της παρατηρήτριας στον εξοπλιστικό ανταγωνισμό Κίνας και Ρωσίας.
Η Ρωσία έχει ήδη δηλώσει ότι θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο σε περίπτωση αμερικανικών δοκιμών, ενώ το Πεκίνο αποφεύγει προς το παρόν τη ρητορική κλιμάκωσης, η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ είναι ακόμη πολύ πρόσφατη για κάτι τέτοιο. Ωστόσο, σε επίπεδο προγραμμάτων, η Κίνα επενδύει μαζικά στην ανάπτυξη υπερηχητικών συστημάτων και νέων διηπειρωτικών πυραύλων. Ολα δείχνουν ότι η σιωπή της είναι περισσότερο τακτική παρά ένδειξη μετριοπάθειας.
Οι ΗΠΑ στηρίζουν την αποτροπή τους στην κλασική πυρηνική τριάδα: διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, υποβρύχια και στρατηγικά βομβαρδιστικά. Το σύστημα Minuteman III, παρά την ηλικία του, παραμένει η ραχοκοκαλιά της επίγειας δύναμης, ενώ το νέο πρόγραμμα Sentinel βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Ρωσία ποντάρει στη συνδυασμένη ισχύ των πυραύλων Sarmat, των υπερηχητικών Avangard και του υποβρύχιου drone Poseidon. Στον ρωσικό στρατιωτικό σχεδιασμό ο ψυχολογικός παράγοντας παραμένει θεμελιώδης: να δείχνει ότι διαθέτει «την πιο απρόβλεπτη αποτροπή». Η Κίνα, με τη σειρά της, προχωρά ταχύτερα από ποτέ. Η ανάπτυξη των πυραύλων DF-41, η ενίσχυση των υποβρυχίων τύπου Jin και η κατασκευή νέων σιλό δείχνουν μια στρατηγική που δεν αποσκοπεί μόνο στην άμυνα, αλλά στη σταδιακή εξισορρόπηση του πυρηνικού χάρτη.
Παλιό δόγμα, νέα εποχή
Ποιος έχει τι
Τα όπλα κορυφής
Το Διεθνές Δίκαιο για τα πυρηνικά μοιάζει περισσότερο με σκελετό παρά με σώμα. Η Συνθήκη Μη Διάδοσης (NPT) εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση, αλλά η Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT) παραμένει χωρίς ισχύ, αφού οι βασικές πυρηνικές δυνάμεις δεν την έχουν επικυρώσει. Η Ρωσία ανακοίνωσε το 2023 ότι αποσύρεται, η Κίνα δεν την έχει ποτέ επισημοποιήσει, ενώ οι ΗΠΑ υπογράφουν χωρίς να την κυρώσουν. Το αποτέλεσμα είναι δηλαδή μια κατάσταση όπου οι μεγάλες δυνάμεις «σέβονται» τις δεσμεύσεις μόνο όταν τις βολεύει. Και η σημερινή συγκυρία δείχνει ότι ο σεβασμός αυτός έχει αρχίσει να εξαντλείται.
Σε ένα τοπίο όπου η τεχνολογία ξεπερνά τη διπλωματία, η πυρηνική ισορροπία αποκτά και πάλι σημασία. Το ζητούμενο δεν είναι πλέον ποιος έχει περισσότερες κεφαλές, αλλά ποιος έχει πιο αξιόπιστο σύστημα διοίκησης και έλεγχο, ποιος διαθέτει υπερηχητική ταχύτητα και ποιος θα επιβιώσει στην «πρώτη ανταπόδοση». Η σημερινή κούρσα δεν θυμίζει το 1962, αλλά δεν απέχει πολύ από το πνεύμα εκείνης της εποχής. Μια αλληλουχία κινήσεων και αντιδράσεων όπου το όριο μεταξύ ισορροπίας και πρόκλησης είναι εξαιρετικά λεπτό στα όρια του διάφανου…
Για την Ουάσινγκτον, η επαναφορά του πυρηνικού παράγοντα λειτουργεί και ως μήνυμα προς το εσωτερικό: «η Αμερική επιστρέφει στην εποχή της υπεροχής». Για τη Μόσχα, κάθε δοκιμή είναι ένα πολιτικό εργαλείο πίεσης στη Δύση. Και για το Πεκίνο, η σιωπή είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική - γιατί πίσω από αυτή χτίζεται η μελλοντική υπεροχή. Το ερώτημα, όμως, παραμένει: μπορεί κάποια δύναμη να κερδίσει σε έναν πυρηνικό ανταγωνισμό; Η απάντηση παραμένει αρνητική, με τα στοιχεία να είναι όχι απλώς ξεκάθαρα αλλά συντριπτικά. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο χάνουν όλοι όσοι είναι «δεύτεροι» σε μια κούρσα που θύμα είναι ολόκληρος ο πλανήτης.
Νέα ισορροπία
Αν συγκρίνει κανείς τα τρία μεγάλα οπλοστάσια, η εικόνα είναι αποκαλυπτική σε βαθμό όμως -όπως αναλύθηκε λίγο παραπάνω- όπου δεν έχει σημασία. Οι ΗΠΑ διαθέτουν την πιο εκτεταμένη και τεχνολογικά προηγμένη «πυρηνική τριάδα», αλλά και το υψηλότερο κόστος συντήρησης. Η Ρωσία έχει ελαφρώς περισσότερες κεφαλές, αλλά μικρότερη διαφάνεια στα αποθέματά της και μεγαλύτερη εξάρτηση από παλαιά συστήματα. Η Κίνα βρίσκεται ακόμη πιο πίσω αριθμητικά, αλλά με ρυθμό ανάπτυξης που προκαλεί ανησυχία. Σε τελική ανάλυση, η ισορροπία δεν είναι στα νούμερα - είναι στον χρόνο αντίδρασης, στην αξιοπιστία των συστημάτων, στη βούληση για χρήση. Η Αμερική μπορεί να έχει τα περισσότερα κουμπιά, αλλά η Μόσχα και το Πεκίνο δείχνουν περισσότερο διατεθειμένοι να τα αγγίξουν.
Η πυρηνική εποχή δεν τελείωσε ποτέ. Απλώς «κοιμήθηκε» για τριάντα χρόνια. Τώρα ξυπνά ξανά, σε έναν κόσμο πιο σύνθετο, πιο γρήγορο, πιο απρόβλεπτο. Η επανεκκίνηση των δοκιμών, αν τελικά συμβεί, δεν θα είναι απλώς στρατιωτικό γεγονός - θα είναι πολιτική δήλωση. Θα δείξει ποιος γράφει σήμερα τους κανόνες και ποιος απλώς τους ακολουθεί ή, στο χειρότερο σενάριο, τους αμφισβητεί. Ο Τραμπ, με μια φράση, άνοιξε πάλι όλα τα ψυχροπολεμικά σχέδια και μέσα σε αυτά οι τρεις υπερδυνάμεις ξαναβρήκαν τον πιο παλιό, τον πιο επικίνδυνο πειρασμό της ισχύος…
