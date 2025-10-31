Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Η Νέα Υόρκη πνίγηκε από τη βροχή – Δύο νεκροί, προβλήματα στις πτήσεις, προειδοποιήσεις για πλημμύρες
Ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς ανέφερε ότι η καταιγίδα έσπασε τα ρεκόρ βροχόπτωσης της 30ης Οκτωβρίου – Σημαντικές δυσκολίες στα αεροδρόμια JFK, Λα Γκουάρντια και Νιούαρκ
Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επεισόδια πλημμύρας και ζημιές, ενώ αξιωματούχοι στα αεροδρόμια JFK, Λα Γκουάρντια και Νιούαρκ της πόλης ανακοίνωσαν πως υπάρχουν προβλήματα στις προγραμματισμένες πτήσεις.
Βίντεο από το πλημμυρισμένο Μπρούκλιν:
Flooding in New York City was terrible on Thursday. This video is of Brooklyn. The infrastructure in NYC is old and horribly unqualified to do the job. Much like the likely new mayor, Mamdani.— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) October 31, 2025
(abc7ny on TT) pic.twitter.com/BmAgb8oZkj
«Αυτή η καταιγίδα έσπασε τα ρεκόρ βροχόπτωσης για την 30η Οκτωβρίου», έγραψε ο Άνταμς στο X, προσθέτοντας ότι μεγάλο μέρος της βροχής που, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έπεφτε μέσα σε λίγες ώρες, έπεσε σε διάστημα 10 λεπτών το απόγευμα.
WATCH 🚨 New York City flooded, cars floating in floodwaters— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 31, 2025
pic.twitter.com/MHaIPz4IG5
Οι μετεωρολογικές αρχές ανακοίνωσαν ρεκόρ 4,7 εκατοστών βροχής στο Σέντραλ Παρκ, ενώ 5,31 εκατοστά έπεσαν στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια και 5,05 εκατοστά στο Newark Liberty International Airport στο Νιού Τζέρσεϊ.
🚨🇺🇸 FLASH FLOODS PARALYZE NYC: ONE KILLED IN BROOKLYN— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 31, 2025
New York City was swallowed by floodwaters after torrential rain slammed the region, killing one person trapped in a Brooklyn basement and stranding dozens more across Queens and the Bronx.
Subways became swimming pools,… https://t.co/rBTvt0h21H pic.twitter.com/rKpMGxoieu
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε επίσης προειδοποιήσεις για πλημμύρες στα παράλια σε τμήματα του Μπρονξ, του Μπρούκλιν και του Κουίνς.
Heavy rain swept across #NYC & #LI on Thursday, leaving many streets, roadways, and neighborhoods severely flooded. #Flood #flooding #weather #NYwx pic.twitter.com/KR9gqgEyBx— Gary Joel (@GaryJoelSpaceWx) October 31, 2025
