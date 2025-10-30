Χορευτές, μπαστούνια γκολφ και χρυσά στέμματα: Η θερμή υποδοχή του Τραμπ στην Ασία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

President Donald J. Trump and President Xi Jinping meet in South Korea. pic.twitter.com/F59Kzm9R5t — The White House (@WhiteHouse) October 30, 2025

Στην τελευταία στάση της περιοδείας του, στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ συναντήθηκε με τονγια πρώτη φορά αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Ο Κινέζος ηγέτης είπε ότι «η ανάπτυξη της Κίνας συμβαδίζει με το όραμά σας να κάνετε την Αμερική ξανά μεγάλη». Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «εκπληκτική» και της έδωσε βαθμολογία «12 στα 10».Η επίσκεψη αυτή σηματοδότησε αλλαγή κλίματος μετά από μήνες εντάσεων λόγω των αμερικανικών δασμών. Οι δασμοί για συμμάχους όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ανέρχονται σήμεραποσοστό μικρότερο από άλλες χώρες αλλά ακόμη υψηλό, γεγονός που είχε προκαλέσει τριβές.Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του, ο Αμερικανός πρόεδρος εστίασε στη σημασία των ισορροπημένων εμπορικών σχέσεων και ανακοίνωσε μείωση των δασμών σε προϊόντα που σχετίζονται με τη φαιντανύλη από 20% σε 10%, με αντάλλαγμα τη δέσμευση της Κίνας να περιορίσει τη ροή των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ναρκωτικού.Κλείνοντας την περιοδεία του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για την ταχύτητα με την οποία άλλαξαν τα πράγματα: «Μπορείτε να το πιστέψετε; Πριν από έναν χρόνο έκανα εκστρατεία. Τώρα είμαι πρόεδρος και έχουμε κάνει τόσα πολλά — οικονομικά, στρατιωτικά, για την ειρήνη. Ειρήνη μέσω ισχύος».