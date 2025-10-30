Χορευτές, μπαστούνια γκολφ και χρυσά στέμματα: Η θερμή υποδοχή του Τραμπ στην Ασία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χορευτές, μπαστούνια γκολφ και χρυσά στέμματα: Η θερμή υποδοχή του Τραμπ στην Ασία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε να απολαμβάνει τη θερμή υποδοχή που του επεφύλαξαν οι ηγέτες των ασιατικών συμμάχων του, οι οποίοι σε όλες τις περιπτώσεις επιχείρησαν να κερδίσουν την εύνοιά του
Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός με τιμές και συμβολικά δώρα στην περιοδεία του σε τρεις ασιατικές χώρες, προβάλλοντας ένα διπλωματικό ύφος που στηρίζεται στις προσωπικές σχέσεις με αποκορύφωμα την... εμπορική εκεχειρία που πέτυχε την Πέμπτη με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, περιέγραψε την περιοδεία του στην Ασία ως την αρχή μιας «νέας χρυσής εποχής» στις συμμαχίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά τις εντάσεις που είχαν προηγηθεί λόγω των δασμών, οι ηγέτες της περιοχής του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή και προσπάθησαν να τον τιμήσουν με κάθε τρόπο.
Στο Τόκιο, ο Τραμπ αγκάλιασε κυριολεκτικά και μεταφορικά τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, στην οποία υποσχέθηκε μια «χρυσή εποχή» στις σχέσεις των δύο χωρών. Εκείνη του πρόσφερε κερασιές και ένα μπαστούνι του γκολφ που ανήκε στον αείμνηστο πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022. Η Τακαΐτσι ανακοίνωσε επίσης ότι θα τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης, ακολουθώντας το παράδειγμα του πρωθυπουργού της Καμπότζης, Χουν Μάνετ.
Δείτε βίντεο:
Στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ έλαβε ένα χρυσό στέμμα, αντίγραφο εκείνου του βασιλείου της Σίλλα, ενός από τα τρία αρχαία βασίλεια της χώρας, από τον πρόεδρο Λι Τζε Μιουνγκ. Οι δύο ηγέτες φωτογραφήθηκαν σε κατάστημα του Εθνικού Μουσείου της πόλης Gyeongju δίπλα σε προϊόντα με το όνομά του, όπως καπέλα «USA» και μπλουζάκια με το πορτρέτο του.
Η περιοδεία ξεκίνησε από τη Μαλαισία, όπου τον υποδέχθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και παραδοσιακοί χορευτές. Ο πρωθυπουργός Ανουάρ Ιμπραήμ, που επέβαινε στην αυτοκινητοπομπή του, αστειεύτηκε λέγοντας: «Εγώ ήμουν στη φυλακή, εσύ παραλίγο να πας». Ο Ιμπραήμ είχε φυλακιστεί δύο φορές για πολιτικούς λόγους, με προκάλυμμα κατηγορίες για διαφθορά και σοδομισμό....
Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να συμμετάσχει στο τελετουργικό καλωσόρισμα, χορεύοντας δίπλα σε Μαλαισιανούς χορευτές. Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε το στιγμιότυπο στα κοινωνικά δίκτυα με τη λεζάντα «TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION», προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.
Δείτε βίντεο:
Δείτε βίντεο:
Δείτε φωτογραφίες από τα δώρα που έλαβε ο Τραμπ στη Νότια Κορέα:
NEVER SURRENDER. pic.twitter.com/x8OJPM6MxQ— The White House (@WhiteHouse) October 29, 2025
Δείτε βίντεο:
Στην τελευταία στάση της περιοδείας του, στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ για πρώτη φορά αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Ο Κινέζος ηγέτης είπε ότι «η ανάπτυξη της Κίνας συμβαδίζει με το όραμά σας να κάνετε την Αμερική ξανά μεγάλη». Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «εκπληκτική» και της έδωσε βαθμολογία «12 στα 10».
Η επίσκεψη αυτή σηματοδότησε αλλαγή κλίματος μετά από μήνες εντάσεων λόγω των αμερικανικών δασμών. Οι δασμοί για συμμάχους όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ανέρχονται σήμερα στο 15%, ποσοστό μικρότερο από άλλες χώρες αλλά ακόμη υψηλό, γεγονός που είχε προκαλέσει τριβές.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του, ο Αμερικανός πρόεδρος εστίασε στη σημασία των ισορροπημένων εμπορικών σχέσεων και ανακοίνωσε μείωση των δασμών σε προϊόντα που σχετίζονται με τη φαιντανύλη από 20% σε 10%, με αντάλλαγμα τη δέσμευση της Κίνας να περιορίσει τη ροή των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ναρκωτικού.
President Donald J. Trump and President Xi Jinping meet in South Korea. pic.twitter.com/F59Kzm9R5t— The White House (@WhiteHouse) October 30, 2025
Κλείνοντας την περιοδεία του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για την ταχύτητα με την οποία άλλαξαν τα πράγματα: «Μπορείτε να το πιστέψετε; Πριν από έναν χρόνο έκανα εκστρατεία. Τώρα είμαι πρόεδρος και έχουμε κάνει τόσα πολλά — οικονομικά, στρατιωτικά, για την ειρήνη. Ειρήνη μέσω ισχύος».
