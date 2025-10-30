Η Χαμάς ενημέρωσε πως θα παραδώσει δύο σορούς ομήρων στις 4 το απόγευμα
Η Χαμάς ενημέρωσε πως θα παραδώσει δύο σορούς ομήρων στις 4 το απόγευμα

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Χαμάς είχε ισχυριστεί ότι «ανέσυρε» τις σορούς δύο ομήρων, αλλά δεν τις παρέδωσε αμέσως, επικαλούμενη «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ότι στις 4 το απόγευμα θα παραδώσει τις σορούς δύο ομήρων, οι ταυτότητες των οποίων δεν έχουν διευκρινιστεί.

Το Ισραήλ είχε μπει εδώ και μερικές ώρες σε φάση προετοιμασίας για το ενδεχόμενο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Times of Israel.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Χαμάς είχε ισχυριστεί ότι «ανέσυρε» τις σορούς δύο ομήρων, αλλά δεν τις παρέδωσε αμέσως, επικαλούμενη «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Επί του παρόντος, οι σοροί 13 ομήρων παραμένουν στα χέρια της οργάνωσης στη Γάζα.


