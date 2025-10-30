Η Χαμάς ενημέρωσε πως θα παραδώσει δύο σορούς ομήρων στις 4 το απόγευμα

Η στρατιωτική πτέρυγα τηςανακοίνωσε το μεσημέρι τηςότι στις 4 το απόγευμα θα παραδώσει τις σορούς, οι ταυτότητες των οποίων δεν έχουν διευκρινιστεί.Το Ισραήλ είχε μπει εδώ και μερικές ώρες σε φάση προετοιμασίας για το ενδεχόμενο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδαςΝωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Χαμάς είχε ισχυριστεί ότι «ανέσυρε» τις σορούς δύο ομήρων, αλλά δεν τις παρέδωσε αμέσως, επικαλούμενη «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ.Επί του παρόντος, οι σοροίομήρων παραμένουν στα χέρια της οργάνωσης στη Γάζα.