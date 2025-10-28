Ερντογάν: «Η Τουρκία είναι χώρα που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει» - Τι είπε στα εγκαίνια εργοστασίου με άρματα μάχης
Ερντογάν: «Η Τουρκία είναι χώρα που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει» - Τι είπε στα εγκαίνια εργοστασίου με άρματα μάχης

«Η αμυντική βιομηχανία μας γράφει ιστορία» ανέφεφε ο Τούρκος πρόεδρος – Οι ένοπλες δυνάμης της χώρας παρέλαβαν τα νέα άρματα μάχης Altay

Ερντογάν: «Η Τουρκία είναι χώρα που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει» - Τι είπε στα εγκαίνια εργοστασίου με άρματα μάχης
Η Τουρκία «συνεχίζει να γράφει ιστορία» στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που παρευρέθηκε στην τελετή παράδοσης των νέων αρμάτων μάχης Altay στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. «Δεν είμαστε πια αυτοί που ακολουθούν, αλλά αυτοί που ακολουθούνται. Είμαστε μια χώρα που όλοι περιμένουν με ανυπομονησία κάθε νέα μας κίνηση και κάθε νέο προϊόν», είπε.

Ο Ερντογάν μίλησε στο Καχραμανκαζάν, στην τελετή εγκαινίων του εργοστασίου BMC Άγκυρας για τανκς και τη νέα γενιά τεθωρακισμένων οχημάτων και ανέφερε ότι πρόκειται για μία «μεγάλη στιγμή υπερηφάνειας» για την τουρκική αμυντική βιομηχανία. «Ευχαριστώ όλους όσοι εργάζονται για την ανεξαρτησία της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας», είπε.

Στόχος η ανεξαρτησία

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι το νέο εργοστάσιο της BMC εκτείνεται σε 840.000 τετραγωνικά μέτρα, θα απασχολεί πάνω από 1.500 εργαζομένους και θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής 8 αρμάτων Altay και 10 τεθωρακισμένων Altuğ κάθε μήνα.

«Ο στόχος μας είναι να μην εξαρτόμαστε από κανέναν, ειδικά στα κρίσιμα υλικά. Όπως ξεπεράσαμε τα εμπόδια και τα εμπάργκο μέχρι σήμερα, έτσι θα συνεχίσουμε», δήλωσε, σημειώνοντας ότι «τα εμπόδια δεν μπορούν να μας σταματήσουν. Ή βρίσκουμε τον δρόμο ή τον ανοίγουμε μόνοι μας».

«Ένα νέο γεωπολιτικό σύστημα διαμορφώνεται»

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι η παγκόσμια στρατιωτική και οικονομική ισορροπία αλλάζει ραγδαία και ότι «ένας νέος γεωπολιτικός χάρτης» βρίσκεται σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου, ανέφερε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν τις ισορροπίες διεθνώς, με το παγκόσμιο σύστημα να αλλάζει όχι μόνο μορφή, αλλά και κατεύθυνση.

«Σε αυτόν τον κόσμο, για να ζήσεις με αξιοπρέπεια, πρέπει να είσαι δυνατός σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, στρατιωτικά και τεχνολογικά», είπε.

Η Τουρκία είναι χώρα που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει


Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι μέσα σε 23 χρόνια, με τις επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, τη διπλωματία και την ασφάλεια, η κυβέρνησή του έκανε την Τουρκία «χώρα που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει».

Η Τουρκία, ανέφερε, έφτασε από το 20% στο 80% εγχώριας παραγωγήξς στον αμυντικό τομέα, αναπτύσει UAVs και SİHAs και έχει γίνει ο 11ος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο, καλύπτοντας το 65% της παγκόσμιας αγοράς UAV, σύμφωνα με τον ίδιο.

