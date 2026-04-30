Αποδοκιμασίες κατά Στάρμερ όταν επισκέφθηκε το σημείο της επίθεσης εναντίον Εβραίων
ΚΟΣΜΟΣ
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αποδοκιμάστηκε σήμερα κατά την επίσκεψή του στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν στο βόρειο Λονδίνο, όπου χθες Τετάρτη (29/4) σημειώθηκε άλλη μια επίθεση εναντίον μελών της εβραϊκής κοινότητας που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.

Χθες δύο Εβραίοι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν, ένα περιστατικό το οποίο η αστυνομία χαρακτήρισε «τρομοκρατικό». Η επίθεση σημειώθηκε έπειτα από μια σειρά περιστατικών αντισημιτικού χαρακτήρα που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες στην ίδια συνοικία της βρετανικής πρωτεύουσας όπου ζει μεγάλη εβραϊκή κοινότητα.



Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις μιας υπηρεσίας ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας και κάποιοι φώναζαν «Ο Στάρμερ είναι δειλός» και ο «Κιρ Στάρμερ κάνει κακό στους Εβραίους» καθώς αποδοκίμαζαν υπηρεσιακά αυτοκίνητα κι ενώ ο πρωθυπουργός αποχωρούσε.

Ο Στάρμερ δεν έκανε καμία δήλωση από το σημείο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ωστόσο προχώρησε σε μία ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ όπου έγραψε ότι η χτεσινή επίθεση δεν αφορά ένα μεμονωμένο γεγονός αλλά πρόκειται για στοχευμένη ρατσιστική επίθεση απέναντι στους Εβραίους.

Σήμερα βρέθηκε στο σημείο και μίλησε με εθελοντές που βρέθηκαν αμέσως στο σημείο της επίθεσης και προσέφεραν βοήθεια ώστε να τους ευχαριστήσει. Δήλωσε επίσης πως η κυβέρνησή του λαμβάνει ήδη μέτρα, αυξάνοντας τη χρηματοδότηση για τις περιπολίες της αστυνομίας. Τέλος έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την εβραϊκή κοινότητα, «Η θέση σας είναι εδώ και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να σας προστατεύσουμε».

Κλείσιμο
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης