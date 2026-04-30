Αποδοκιμασίες κατά Στάρμερ όταν επισκέφθηκε το σημείο της επίθεσης εναντίον Εβραίων
Χθες δύο Εβραίοι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αποδοκιμάστηκε σήμερα κατά την επίσκεψή του στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν στο βόρειο Λονδίνο, όπου χθες Τετάρτη (29/4) σημειώθηκε άλλη μια επίθεση εναντίον μελών της εβραϊκής κοινότητας που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.
Χθες δύο Εβραίοι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν, ένα περιστατικό το οποίο η αστυνομία χαρακτήρισε «τρομοκρατικό». Η επίθεση σημειώθηκε έπειτα από μια σειρά περιστατικών αντισημιτικού χαρακτήρα που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες στην ίδια συνοικία της βρετανικής πρωτεύουσας όπου ζει μεγάλη εβραϊκή κοινότητα.
Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις μιας υπηρεσίας ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας και κάποιοι φώναζαν «Ο Στάρμερ είναι δειλός» και ο «Κιρ Στάρμερ κάνει κακό στους Εβραίους» καθώς αποδοκίμαζαν υπηρεσιακά αυτοκίνητα κι ενώ ο πρωθυπουργός αποχωρούσε.
Ο Στάρμερ δεν έκανε καμία δήλωση από το σημείο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ωστόσο προχώρησε σε μία ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ όπου έγραψε ότι η χτεσινή επίθεση δεν αφορά ένα μεμονωμένο γεγονός αλλά πρόκειται για στοχευμένη ρατσιστική επίθεση απέναντι στους Εβραίους.
Σήμερα βρέθηκε στο σημείο και μίλησε με εθελοντές που βρέθηκαν αμέσως στο σημείο της επίθεσης και προσέφεραν βοήθεια ώστε να τους ευχαριστήσει. Δήλωσε επίσης πως η κυβέρνησή του λαμβάνει ήδη μέτρα, αυξάνοντας τη χρηματοδότηση για τις περιπολίες της αστυνομίας. Τέλος έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την εβραϊκή κοινότητα, «Η θέση σας είναι εδώ και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να σας προστατεύσουμε».
The reaction to Keir Starmer’s belated appearance in Golders Green pic.twitter.com/aa1uLSXDRI— Patrick Christys (@PatrickChristys) April 30, 2026
Yesterday’s terror attack wasn’t an isolated incident, it was the latest attack on the Jewish community for being Jewish.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 30, 2026
Today I spoke with volunteers, first responders from Shomrim and Hatzola to thank them for their bravery.
I know that this is a deeply worrying time for the… pic.twitter.com/9SU6YvbF58
