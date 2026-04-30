Αεροπορικό ατύχημα για τον ιδιοκτήτη της Calzedonia: Σώθηκε χάρη σε αλεξίπτωτο που «φρέναρε» την πτώση του αεροσκάφους
Το περιστατικό με τον Ιταλό επιχειρηματία, Σάντρο Βερονέζι, σημειώθηκε όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε παρουσίασε βλάβη εν πτήσει
Σε αεροπορικό ατύχημα που σημειώθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία ενεπλάκη ο Ιταλός επιχειρηματίας Σάντρο Βερονέζι, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε παρουσίασε βλάβη εν πτήσει.
Ο 66χρονος πρόεδρος του ομίλου Oniverse (Calzedonia, Tezenis, Intimissimi), επέβαινε σε μονοκινητήριο αεροσκάφος μαζί με έναν ακόμη Ιταλό, 56 ετών. Περί τις 16:00 το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (24/4), το μικρό αεροσκάφος, άρχισε να αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα ενώ πετούσε πάνω από αγροτική έκταση στην περιοχή Labastide-Villefranche στη Γαλλία.
Σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η κινητοποίηση των Αρχών υπήρξε άμεση, χάρη σε μια τυχαία συγκυρία: Περίπολος της γαλλικής χωροφυλακής που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση στην περιοχή αντιλήφθηκε ότι το αεροσκάφος έχανε ύψος με το ρύγχος στραμμένο προς το έδαφος. Ειδοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησαν την αναζήτηση του σημείου πρόσκρουσης.
Όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τους δύο άνδρες εκτός του αεροσκάφους, ξαπλωμένους στο έδαφος. Και οι δύο είχαν τις αισθήσεις τους, ωστόσο υπέφεραν από έντονους πόνους στην πλάτη λόγω της απότομης επιβράδυνσης του αεροσκάφους.
Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
Την ίδια στιγμή, οι δύο άνδρες που βρίσκονταν στο αεροσκάφος διατήρησαν την απαραίτητη ψυχραιμία και ενεργοποίησαν το αλεξίπτωτο έκτακτης ανάγκης, ένα σύστημα που χρησιμοποιείται σε ελαφρά αεροσκάφη για την επιβράδυνση της πτώσης σε περίπτωση βλάβης. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς περιόρισε την ταχύτητα καθόδου και απέτρεψε τα χειρότερα.
Sandro Veronesi, fondatore e presidente del gruppo Oniverse (di cui fanno parte Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Antonio Marras ma anche di Signorvino), è rimasto coinvolto il 24 aprile in un incidente aereo nei cieli del sud-ovest della Francia, nella zona di… pic.twitter.com/099acZDXfU— Repubblica (@repubblica) April 30, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα