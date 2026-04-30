Απάτη άνω των $2 εκατ. στις ΗΠΑ: Πατέρας και κόρη «έσπρωχναν» σε δημοπρασίες πλαστά έργα των Μπάνσκι και Γουόρχολ

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ηδήλωσε: «Η συμπεριφορά μου ήταν λανθασμένη και είμαι ένοχη», ενώ ο δικηγόρος της ανέφερε ότι έχει ήδη δεσμεύσει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε λογαριασμό μεσεγγύησης., μέσω διερμηνέα, ζήτησε επίσης συγγνώμη, με τον συνήγορό του να σημειώνει ότι «έλαβε μια κακή απόφαση προσπαθώντας να στηρίξει την οικογένειά του».Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον κόσμο της τέχνης, με ειδικούς να επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους απάτες είναι πιο συχνές απ’ όσο πιστεύεται. Η καθηγήτρια εγκλημάτων τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης,, σχολίασε στο: «Το μόνο ασυνήθιστο είναι ότι οι παραχαράκτες συνελήφθησαν».Όπως πρόσθεσε, «υπάρχει η εντύπωση ότι ο κόσμος της τέχνης είναι ένας εκλεπτυσμένος χώρος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κυκλοφορούν πολύ περισσότερα πλαστά έργα απ’ όσα νομίζουμε».Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι από τοοι κατηγορούμενοι ανέθεταν σε Πολωνό καλλιτέχνη τη δημιουργία πλαστών έργων, χρησιμοποιώντας παλαιό χαρτί και πλαστές σφραγίδες για να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους. Συχνά επικαλούνταν ανενεργές γκαλερί, στις οποίες είχαν δήθεν εκτεθεί τα έργα, ώστε να φαίνεται ότι είχαν ιστορικό έκθεσης.Η απάτη άρχισε να αποκαλύπτεται το 2023, όταν εκπρόσωποι του καλλιτέχνηεντόπισαν πλαστό έργο προς πώληση, το οποίο τελικά αγοράστηκε έναντι 60.000 δολαρίων.Ακόμη και λεπτομέρειες, όπως σφραγίδες με αναχρονιστικά στοιχεία, πρόδιδαν την απάτη. Σε μία περίπτωση, σφραγίδα ανέφερε διεύθυνση που είχε καταργηθεί από τη δεκαετία του 1960.Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μία από τις πλαστές σφραγίδες έφερε το όνομα της ιστορικής γκαλερί, η οποία είχε κλείσει το 2011 μετά από σκάνδαλο πλαστών έργων.τελικά δεν προχώρησε στην πώληση του πίνακα, καθώς η σφραγίδα στο πίσω μέρος τού φάνηκε «υπερβολικά καθαρή». Όταν ζήτησε από τηννα τον παραλάβει, εκείνη δεν απάντησε ποτέ.Επανεξετάζοντας το έργο σε αποθήκη στο, ο ίδιος σχολίασε: «Προσπαθείς να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Μπορούμε να ξεγελαστούμε; Απολύτως».