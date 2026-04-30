Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Φρίκη στη Βραζιλία με 5χρονη που θάφτηκε ζωντανή σε τάφο από τσιμέντο από την μητέρα και τον πατριό της
Η ιατροδικαστική έκθεση περιγράφει ασφυκτικό θάνατο και πιθανά τραύματα πριν την ταφή
Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η υπόθεση της πεντάχρονης Μαρία Κλάρα Αγκίρε Λισμπόα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε... τάφο που είχε καλυφθεί με τσιμέντο στην αυλή του σπιτιού όπου ζούσε μαζί με τη μητέρα και τον πατριό της.
Οι αρχές έχουν συλλάβει τη μητέρα της 5χρονης, Λουίζα Αγκίρε Μπαρμπόσα ντα Σίλβα, και τον πατριό, Ροντρίγκο Ριμπέιρο Ματσάντο, οι οποίοι σύμφωνα με τις έρευνες έχουν παραδεχθεί την εμπλοκή τους στο έγκλημα.
Η ιατροδικαστική εξέταση καταλήγει ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από μηχανική ασφυξία που συνδέεται με την ταφή. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο εύρημα χώματος στην αναπνευστική οδό, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο ότι το παιδί βρισκόταν ακόμη εν ζωή τη στιγμή της ταφής.
Παράλληλα, αναφέρονται ενδείξεις τραυματισμών στο κεφάλι, οι οποίες εκτιμάται ότι προκλήθηκαν πριν από τον θάνατο, πιθανόν από χτύπημα με αντικείμενο.
Η σορός της 5χρονης εντοπίστηκε περίπου στα μέσα Οκτωβρίου του 2025, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, ενώ οι εκτιμήσεις των ερευνητών τοποθετούν τον θάνατο περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα.
Η υπόθεση ξεκίνησε να αποκαλύπτεται όταν ο παππούς της ανήλικης δήλωσε την εξαφάνισή της στις αρχές. Η κοινωνική υπηρεσία είχε ήδη ενδείξεις προβλημάτων στο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς υπήρχαν αναφορές για απειλές από τον πατριό.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές εντόπισαν ηχητικό μήνυμα του κατηγορούμενου προς τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, στο οποίο ισχυριζόταν ότι η μικρή είναι νεκρή, ζητώντας να σταματήσει κάθε επικοινωνία.
Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές συνθήκες και απόκρυψη σορού, ενώ εξετάζονται επιπλέον καταγγελίες για κακοποίηση της ανήλικης και της μητέρας. Οι δικαστικές αρχές έχουν ορίσει νέα διαδικασία για τον Μάιο, όπου αναμένεται να συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία.
Ιατροδικαστικά ευρήματα που προκαλούν σοκ
BRASIL | A investigação sobre a morte de Maria Clara Aguirre Lisboa, uma menina de 5 anos encontrada enterrada no quintal de casa em outubro de 2025, teve novos desdobramentos após a divulgação do laudo do Instituto Médico Legal#itapetininga #policia #seguranca #brasil pic.twitter.com/YBsPAZLX5P— Jornal NH (@jornalnh) April 29, 2026
Οι καταγγελίες για κακοποίηση
O corpo de Maria Clara Aguirre Lisboa, de 5 anos, foi encontrado enterrado nesta terça-feira (14), no quintal da casa do padrasto, em Itapetininga (SP). Luiza, a mãe, e Rodrigo, o padrasto, foram presos e confessaram o crime. Eles serão indiciados por homicídio e ocultação de… pic.twitter.com/RQAB5ZvZW0— Crimes Reais (@CrimesReais) October 17, 2025
