Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τις ΗΠΑ με επιστροφή σε μακρά σύγκρουση, σε περίπτωση αμερικανικών επιθέσεων
«Είδαμε τι συνέβη στις περιφερειακές σας βάσεις, θα δούμε το ίδιο να συμβαίνει και στα πολεμικά σας πλοία» τόνισε αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης
Όποια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, ακόμη και περιορισμένη, θα οδηγήσει σε «μακροχρόνια και οδυνηρά πλήγματα» σε περιφερειακές θέσεις των ΗΠΑ, προειδοποίησε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
«Είδαμε τι συνέβη στις περιφερειακές σας βάσεις, θα δούμε το ίδιο να συμβαίνει και στα πολεμικά σας πλοία», τόνισε ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών Ματζίντ Μουσαβί, σύμφωνα με το Student News Network.
Ο Μουσαβί απαντούσε σε δημοσίευμα του Axios που ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων στο Ιράν.
Iran has sent a CHILLING WARNING to Trump 🔥— The Iran Spectator (@IR_Media24) April 30, 2026
IRAN: We will not TOLERATE a naval blockade at any cost.
If the blockade continues, We will respond STRONGLY. pic.twitter.com/0YgmzNoKmt
