Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Ο Λιθουανός πρόεδρος θέλει συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ για την αποκατάσταση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ
Δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε από τις πρεσβείες της να πείσουν τους συμμάχους των ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε διεθνή συνασπισμό για την αποκατάσταση της ασφάλειας στα Στενά
Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα δήλωσε σήμερα ότι υποστηρίζει την ένταξη της χώρας του σε ένα διεθνή συνασπισμό για την αποκατάσταση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ, συνασπισμό που θέλουν να συγκροτήσουν οι ΗΠΑ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από τις πρεσβείες της να προσπαθήσουν να πείσουν τους συμμάχους των ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε διεθνή συνασπισμό για την αποκατάσταση της ασφάλειας στα Στενά.
Επικαλούμενο τηλεγράφημα του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το δημοσίευμα αποκαλύπτει την ύπαρξη σχεδίου που ονομάζεται «Μηχανισμός ελεύθερης ναυσιπλοΐας» μέσω του οποίου ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα μοιραζόταν πληροφορίες, θα συντόνιζε διπλωματικές ενέργειες και θα επέβαλλε την εφαρμογή κυρώσεων.
«Έχουμε λάβει την πρόταση των ΗΠΑ να ενταχθούμε στον συνασπισμό για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και σκοπεύω να παρουσιάσω σύντομα αυτήν την πρόταση στο Κρατικό Συμβούλιο Άμυνας», δήλωσε σήμερα ο Λιθουανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στο Βίλνιους.
«Θα χρειαστούμε εντολή από το κοινοβούλιο», πρόσθεσε.
Lithuania’s President Gitanas Nauseda says he is supportive of his country joining the US freedom of navigation mission in the Strait of Hormuz, adding that he will present the proposal to the Baltic state’s defense council.https://t.co/TZc3yGJKvd— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 30, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα