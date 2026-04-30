Τραμπ: Ο Μερτς να ασχοληθεί περισσότερο με τη διαλυμένη χώρα του και λιγότερο με όσους εξαλείφουν την πυρηνική απειλή του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Φρίντριχ Μερτς Γερμανία

Κριτική του Αμερικανού προέδρου στον  Γερμανό καγκελάριο

Κριτική στον καγκελάριο της Γερμανίας άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του, κατηγορώντας τον για αποτυχία στη διαχείριση του πολέμου στην Ουκρανία και για εστίαση σε λάθος προτεραιότητες.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι o Φρίντριχ Μερτς θα έπρεπε να επικεντρώνεται περισσότερο στην επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για εσωτερικά προβλήματα της Γερμανίας, επισημαίνοντας ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση και την ενεργειακή πολιτική.

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας θα πρέπει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας (όπου έχει αποδειχθεί εντελώς αναποτελεσματικός!) και να διορθώσει τη διαλυμένη χώρα του, ειδικά σε θέματα μετανάστευσης και ενέργειας και λιγότερο χρόνο στο να παρεμβαίνει σε όσους εξαλείφουν την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ένα ασφαλέστερο μέρος» τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

