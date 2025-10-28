Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Κένυα: Συντριβή μικρού αεροσκάφους - Νεκροί και οι 12 επιβάτες
Το αεροπλάνο 5Y-CCA της Mombasa Air Safari εκτελούσε πτήση από το Ντιάνι με προορισμό το Kichwa Tembo στην κομητεία Narok της Maasai Mara
Ένα μικρό αεροσκάφος με 12 επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα το πρωί (28/10) στην κομητεία Kwale της Κένυας, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας (KCAA), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβάτες.
Η αεροπορική εταιρεία της Κένυας, Mombasa Air Safari, ανακοίνωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν οκτώ Ούγγροι, δύο Γερμανοί και ένα μέλος του πληρώματος από την Κένυα.
«Δυστυχώς δεν υπάρχουν επιζώντες...Λυπούμαστε βαθύτατα που πρέπει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρχαν 10 επιβάτες - 8 Ούγγροι, 2 Γερμανοί και ένα μέλος του πληρώματος - ο πιλότος - από την Κένυα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία.
Το αεροπλάνο 5Y-CCA της Mombasa Air Safari εκτελούσε πτήση από το Ντιάνι με προορισμό το Kichwa Tembo στην κομητεία Narok της Maasai Mara, όταν συνετρίβη γύρω στις 5:30 π.μ. (τοπική ώρα, 7:30 ώρα Ελλάδας).
Revealing details about the crash, Mombasa Air Safari said persons onboard included 1 Kenyan pilot, 2 Germans, and 8 Hungarian nationals#HomeOfHardTruths pic.twitter.com/IMC15tXZLE— Radio Generation (@RadioGenKe) October 28, 2025
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας στο «Χ», υπηρεσίες της κυβέρνησης έχουν μεταβεί στο σημείο για να εξακριβώσουν τα αίτια της συντριβής.
#breakingnews Plane Crashes Near Kwale, 12 Onboard— Tim (@osorotimothyKE) October 28, 2025
▶️A small aircraft carrying 12 people crashed early Tuesday while flying from Diani to Kichwa Tembo, the Kenya Civil Aviation Authority (KCAA) confirmed.
The aircraft, registered 5Y-CCA, went down at approximately 5:30 a.m.… pic.twitter.com/DUtOykhtEa
