Κένυα: Συντριβή μικρού αεροσκάφους - Νεκροί και οι 12 επιβάτες
Το αεροπλάνο 5Y-CCA της Mombasa Air Safari εκτελούσε πτήση από το Ντιάνι με προορισμό το Kichwa Tembo στην κομητεία Narok της Maasai Mara

Ένα μικρό αεροσκάφος με 12 επιβαίνοντες συνετρίβη σήμερα το πρωί (28/10) στην κομητεία Kwale της Κένυας, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας (KCAA), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβάτες.

Η αεροπορική εταιρεία της Κένυας, Mombasa Air Safari, ανακοίνωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν οκτώ Ούγγροι, δύο Γερμανοί και ένα μέλος του πληρώματος από την Κένυα.

«Δυστυχώς δεν υπάρχουν επιζώντες...Λυπούμαστε βαθύτατα που πρέπει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρχαν 10 επιβάτες - 8 Ούγγροι, 2 Γερμανοί και ένα μέλος του πληρώματος - ο πιλότος - από την Κένυα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία.

Το αεροπλάνο 5Y-CCA της Mombasa Air Safari εκτελούσε πτήση από το Ντιάνι με προορισμό το Kichwa Tembo στην κομητεία Narok της Maasai Mara, όταν συνετρίβη γύρω στις 5:30 π.μ. (τοπική ώρα, 7:30 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας στο «Χ», υπηρεσίες της κυβέρνησης έχουν μεταβεί στο σημείο για να εξακριβώσουν τα αίτια της συντριβής.

