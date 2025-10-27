Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής οι συλληφθέντες της «ληστείας του αιώνα» στο Λούβρο

Οι δύο άνδρες, φέρονται να είναι αυτοί που μπήκαν στο μουσείο και αφαίρεσαν τα κοσμήματα - Οι Αρχές ακολουθώντας περαιτέρω τα ίχνη τους, θα μπορούσαν να φτάσουν πιθανόν στους εντολείς τους