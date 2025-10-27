Γαλλία: Η διάρρηξη στο Λούβρο απειλεί τη «θεμελιώδη αποστολή» των μουσείων, λένε επικεφαλής 57 μουσείων σε όλο τον κόσμο

«Με αυτήν την κλοπή, δέχονται επίθεση όλα τα μουσεία στην πιο θεμελιώδη αποστολή τους: να μοιραστούν με τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας» γράφουν οι διευθυντές 57 μεγάλων διεθνών μουσείων