Ο Τραμπ αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος το 2028: «Θα ήταν σαν να το έπαιζα έξυπνος»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Τζέι Ντι Βανς MAGA Στιβ Μπάνον

Ο Τραμπ αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος το 2028: «Θα ήταν σαν να το έπαιζα έξυπνος»

Απορρίπτει τον «ελιγμό» που προτείνουν κάποιοι υποστηρικτές του προκειμένου να παρακάμψει το όριο των δύο θητειών στην προεδρία που προβλέπεται βάσει του αμερικανικού Συντάγματος

Ο Τραμπ αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος το 2028: «Θα ήταν σαν να το έπαιζα έξυπνος»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για αντιπρόεδρος των ΗΠΑ το 2028, ένας ελιγμός στον οποίο αναφέρονται κάποιοι υποστηρικτές του προκειμένου να μπορέσει να παρακάμψει το όριο των δύο θητειών στην προεδρία που προβλέπεται βάσει του αμερικανικού Συντάγματος.

«Θα είχα το δικαίωμα να το πράξω», διαβεβαίωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο προεδρικό αεροσκάφος το οποίο τον μεταφέρει από τη Μαλαισία στην Ιαπωνία.

«Δεν θα το κάνω», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο «θα το έπαιζα έξυπνος» και «δεν θα ήταν ωραίο».

Ο Τραμπ, που ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ από το 2017 ως το 2021 και ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου τη δεύτερη θητεία του, αναφέρεται συχνά δημοσίως, χωρίς να τις απορρίπτει, στις εκκλήσεις υποστηρικτών του να είναι υποψήφιος για μια τρίτη θητεία, παρά το γεγονός ότι το αμερικανικό Σύνταγμα το απαγορεύει.

Εξάλλου έχει επιδείξει επανειλημμένα κόκκινα καπέλα με την επιγραφή «Τραμπ 2028», το έτος των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Μία από τις πιο δημοφιλείς προτάσεις στον κόσμο των τραμπιστών είναι ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος να είναι υποψήφιος για αντιπρόεδρος σε τρία χρόνια, με τον νυν αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να είναι υποψήφιος για την προεδρία.

Σε αυτό το σενάριο, σε περίπτωση νίκης, ο Βανς θα παραιτηθεί και αυτόματα θα τον αντικαταστήσει ο Τραμπ, ο οποίος με αυτό τον τρόπο θα καταφέρει να παραμείνει στον Λευκό Οίκο, παρακάμπτοντας την 22η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος η οποία προβλέπει ότι κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ περισσότερες από δύο φορές.

«Ο Τραμπ θα είναι πρόεδρος το 2028, ο κόσμος πρέπει να συνηθίσει σε αυτή την ιδέα», δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό The Economist ένας από τους κύριους ιδεολόγους του κινήματος MAGA, ο Στιβ Μπάνον.

Κλείσιμο
«Υπάρχει στρατηγική» για να γίνει αυτό, η οποία θα αποκαλυφθεί «εν ευθέτω χρόνω», επέμεινε ο influencer και πρώην σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου.


Ειδήσεις σήμερα:

Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές

«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες

Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης