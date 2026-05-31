ΗΠΑ: Τρεις νεκροί μετά από αεροπορικό πλήγμα σε ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά
Η SOUTHCOM ανακοίνωσε ότι το σκάφος συμμετείχε σε διακίνηση ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό – Νέο χτύπημα έπειτα από αντίστοιχη επιχείρηση την Παρασκευή
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM, που κοινοποίησε βίντεο το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο, το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» και «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν».
On May 30, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/IMgQiUTPnP— U.S. Southern Command (@Southcom) May 31, 2026
A suspected drug-trafficking boat erupts into flames after being struck by U.S. forces in the eastern Pacific.
New video, released by U.S. Southern Command, shows the moment the vessel is hit during an operation carried out Friday.
SOUTHCOM says three "male narco-terrorists"… pic.twitter.com/Kaw1L3Q4O2
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό περισσότερους από 200 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.
