Τουρίστρια βούτηξε και κολύμπησε με τα ρούχα στη Φοντάνα ντι Τρέβι για να βγάλει βίντεο για το TikTok
Υπάλληλος ασφαλείας της φώναζε επανειλημμένα να βγει αμέσως από το νερό αλλά εκείνη τον αγνοούσε επιδεικτικά - Έφαγε πρόστιμο 500 ευρώ

Νέο περιστατικό ασέβειας στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι της Ρώμης προκάλεσε αντιδράσεις, όταν τουρίστρια αποφάσισε να κάνει τη βουτιά της στα νερά του ιστορικού μνημείου για να δημιουργήσει περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αψηφώντας τις απαγορεύσεις και τις υποδείξεις των αρχών.

Η γυναίκα καταγράφηκε να βγάζει τα παπούτσια της και να βουτά στη Φοντάνα ντι Τρέβι, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της Ιταλίας, ενώ δεκάδες επισκέπτες παρακολουθούσαν το περιστατικό με εμφανή δυσαρέσκεια.

Βίντεο που τράβηξε άλλος τουρίστας δείχνει υπάλληλο ασφαλείας να της φωνάζει επανειλημμένα «όχι» και να της κάνει νοήματα να βγει αμέσως από το νερό. Παρά τις συστάσεις, η γυναίκα παρέμεινε για λίγα λεπτά μέσα στο συντριβάνι, χαμογελώντας και καταγράφοντας την πράξη της.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, η αστυνομία της Ρώμης της επέβαλε πρόστιμο ύψους 500 ευρώ για την παραβίαση των κανονισμών που ισχύουν για την προστασία του μνημείου.

Η ίδια όχι μόνο δεν έδειξε μεταμέλεια, αλλά δημοσίευσε αργότερα βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να κολυμπά μέσα στη Φοντάνα ντι Τρέβι. Όπως ανέφερε, αστυνομικοί τη ρώτησαν: «Καταλαβαίνεις ότι μόλις έπεσες μέσα στο πιο διάσημο μνημείο του κόσμου;», με την ίδια να απαντά ότι ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο το έκανε.

Τα βίντεο συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές σε TikTok και X, ωστόσο τα σχόλια των χρηστών ήταν στην πλειονότητά τους επικριτικά. Πολλοί χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά της «προσβλητική» και «ασέβεια απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά», ενώ αρκετοί υποστήριξαν ότι το πρόστιμο δεν ήταν αρκετά αυστηρό.

Η Φοντάνα ντι Τρέβι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ρώμης και προστατεύεται από αυστηρούς κανονισμούς. Οι ιταλικές αρχές επισημαίνουν ότι τα έλαια του ανθρώπινου δέρματος, τα απορρίμματα, οι βανδαλισμοί και η αναρρίχηση στις πορώδεις πέτρες του μνημείου επιταχύνουν τη φθορά του.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από ανάλογη υπόθεση με 30χρονο τουρίστα από τη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος είχε επίσης βουτήξει στη Φοντάνα ντι Τρέβι με τα ρούχα του, αγνοώντας τις εντολές της αστυνομίας να απομακρυνθεί. Και εκείνος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 500 ευρώ.
