Τουρίστρια βούτηξε και κολύμπησε με τα ρούχα στη Φοντάνα ντι Τρέβι για να βγάλει βίντεο για το TikTok
Υπάλληλος ασφαλείας της φώναζε επανειλημμένα να βγει αμέσως από το νερό αλλά εκείνη τον αγνοούσε επιδεικτικά - Έφαγε πρόστιμο 500 ευρώ
Η γυναίκα καταγράφηκε να βγάζει τα παπούτσια της και να βουτά στη Φοντάνα ντι Τρέβι, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της Ιταλίας, ενώ δεκάδες επισκέπτες παρακολουθούσαν το περιστατικό με εμφανή δυσαρέσκεια.
Βίντεο που τράβηξε άλλος τουρίστας δείχνει υπάλληλο ασφαλείας να της φωνάζει επανειλημμένα «όχι» και να της κάνει νοήματα να βγει αμέσως από το νερό. Παρά τις συστάσεις, η γυναίκα παρέμεινε για λίγα λεπτά μέσα στο συντριβάνι, χαμογελώντας και καταγράφοντας την πράξη της.
🇮🇹 Woman got €500 fine & administrative ban from the monument area for swimming in the Trevi Fountain, Rome, Italy— Lord Bebo (@MyLordBebo) May 29, 2026
She definitely wasn't thinking about the 264y.o. Carrara marble stone or the crowds that would also love to swim in it...
Her husband tried to deal with the Roman… pic.twitter.com/8CyTFeV86J
Colombian TikToker sparks massive international backlash after jumping into Rome’s historic Trevi Fountain for clout while her husband filmed.— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) May 28, 2026
Tourists who jump in face a €500 fine (approximately $580) and are often issued a lifetime ban from the Baroque landmark. pic.twitter.com/guwNIgfpVY
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, η αστυνομία της Ρώμης της επέβαλε πρόστιμο ύψους 500 ευρώ για την παραβίαση των κανονισμών που ισχύουν για την προστασία του μνημείου.
Η ίδια όχι μόνο δεν έδειξε μεταμέλεια, αλλά δημοσίευσε αργότερα βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να κολυμπά μέσα στη Φοντάνα ντι Τρέβι. Όπως ανέφερε, αστυνομικοί τη ρώτησαν: «Καταλαβαίνεις ότι μόλις έπεσες μέσα στο πιο διάσημο μνημείο του κόσμου;», με την ίδια να απαντά ότι ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο το έκανε.
Τα βίντεο συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές σε TikTok και X, ωστόσο τα σχόλια των χρηστών ήταν στην πλειονότητά τους επικριτικά. Πολλοί χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά της «προσβλητική» και «ασέβεια απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά», ενώ αρκετοί υποστήριξαν ότι το πρόστιμο δεν ήταν αρκετά αυστηρό.
Η Φοντάνα ντι Τρέβι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ρώμης και προστατεύεται από αυστηρούς κανονισμούς. Οι ιταλικές αρχές επισημαίνουν ότι τα έλαια του ανθρώπινου δέρματος, τα απορρίμματα, οι βανδαλισμοί και η αναρρίχηση στις πορώδεις πέτρες του μνημείου επιταχύνουν τη φθορά του.
🇳🇿🇮🇹 A drunk New Zealander last year broke free from police, climbed over the marble sculptures at Rome's Trevi Fountain, and went for a swim in front of a crowd of onlookers.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 11, 2026
He got a €500 fine and a lifetime ban. Very expensive pool pass 😂pic.twitter.com/QBrRrpBsFO
