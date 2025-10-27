Τραμπ για Πούτιν: Ανάρμοστη η ανακοίνωσή του για τη δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «θα του άρεσε πολύ» να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ανάρμοστή» την ανακοίνωση που έκανε χθες Κυριακή ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναφορικά με τη διεξαγωγής μιας επιτυχημένης τελικής δοκιμής ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ.
«Είναι ανάρμοστο για τον Πούτιν να το λέει αυτό. Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Αυτός ο πόλεμος, που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μια εβδομάδα, σύντομα θα εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό θα έπρεπε να κάνει αντί να δοκιμάζει πυραύλους», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος που τον μεταφέρει στην Ιαπωνία, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία μετά τη Μαλαισία.
Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι «θα του άρεσε πολύ» να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ- Ουν.
Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παρατείνει, αν κριθεί αναγκαίο, την ασιατική του περιοδεία στο πλαίσιο της οποία σήμερα και αύριο θα βρεθεί στην Ιαπωνία και την Τετάρτη και Πέμπτη στη Νότια Κορέα.
