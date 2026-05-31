ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Θραύση αγωγού ύδρευσης στο κέντρο της Αθήνας, πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Ακόμα μετράνε τους... Σάλιβαν: Ρεκόρ Γκίνες με 1.848 συνεπώνυμους στην Ιρλανδία
ΚΟΣΜΟΣ
Ιρλανδία Ρεκόρ Γκίνες Βιβλίο Γκίνες Σάλιβαν επώνυμο

Ακόμα μετράνε τους... Σάλιβαν: Ρεκόρ Γκίνες με 1.848 συνεπώνυμους στην Ιρλανδία

Το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν είναι κοινό στη νοτιοδυτική Ιρλανδία, καθώς και στην ιρλανδική διασπορά στη Βόρεια Αμερική

Ακόμα μετράνε τους... Σάλιβαν: Ρεκόρ Γκίνες με 1.848 συνεπώνυμους στην Ιρλανδία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σχεδόν 2.000 άνθρωποι με το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν συνέρρευσαν χθες Σάββατο στην κομητεία Κορκ της Ιρλανδίας, προκειμένου να κερδίσουν μια θέση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Ύστερα από τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοτήτων, οι διοργανωτές μέτρησαν 1.848 παρευρισκόμενους με το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν, ανακοινώνοντας ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων με το ίδιο επώνυμο, κάτι που πιστοποίησε εκπρόσωπος της επιτροπής των Ρεκόρ Γκίνες.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχαν οι Γκάλαχερ – ένα άλλο κοινό ιρλανδικό επώνυμο – που είχαν συγκεντρώσει 1.488 συνεπώνυμους, το 2007, στην κομητεία Ντονεγκάλ της βορειοδυτικής Ιρλανδίας.

Το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν είναι κοινό στη νοτιοδυτική Ιρλανδία, καθώς και στην ιρλανδική διασπορά στη Βόρεια Αμερική.

«Στη Βοστώνη, όπου μένω, υπάρχουν πολλοί Σάλιβαν. Αλλά αυτό είναι απίστευτο!», δήλωσε ο Κέβιν Σάλιβαν, ένας 75χρονος συνταξιούχος. «Όλοι όσοι βλέπω εδώ είναι Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν. Είναι απίστευτο συναίσθημα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τη βρετανική βάση γενεαλογικών δεδομένων Forebears, υπάρχουν παγκοσμίως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι με το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται στις ΗΠΑ.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης