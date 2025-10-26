Η καταιγίδα Μελίσα έγινε κυκλώνας, μετά την Αϊτή απειλεί την Τζαμάικα

Το ακραίο φαινόμενο στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Αϊτή κι άλλον έναν στη γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία, όπου κηρύχθηκε αγνοούμενος έφηβος, κατά τις αρχές των δυο χωρών