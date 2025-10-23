Reuters: Οι κρατικές εταιρείες της Κίνας κόβουν την αγορά ρωσικού πετρελαίου μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ - Έρχεται άνοδος τιμών παγκοσμίως

Οι μεγάλες κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες τηςκαι- προχωρούν σε αναστολή της αγοράς ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στιςκαι, τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Μόσχας, σύμφωνα με πληροφορίες από πολλαπλές εμπορικές πηγές, που επικαλείται τοΗ κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που τα διυλιστήρια στην, τον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, σκοπεύουν να μειώσουν δραστικά τις εισαγωγές αργού από τη Μόσχα, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ λόγω της εισβολής του Κρεμλίνου στηνκαι της - μέχρι σήμερα - αδυναμίας να τερματιστούν οι συγκρούσεις στο ουκρανικό μέτωπο.Η απότομη πτώση της ζήτησης πετρελαίου από τους δύο μεγαλύτερους πελάτες τηςθα ασκήσει, φυσιολογικά, πίεση στα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο και θα αναγκάσει τους κορυφαίους εισαγωγείς παγκοσμίως να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, ωθώντας προς τα πάνω τις τιμές σε παγκόσμια κλίμακα.εισάγει περίπουρωσικού πετρελαίου την ημέρα μέσω θαλάσσης. Ηυπολόγισε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από κινεζικές κρατικές εταιρείες σε λιγότερο απόην ημέρα για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, ενώ η συμβουλευτική εταιρείατις υπολόγισε σετην ημέρα., ο εμπορικός βραχίονας της, σταμάτησε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις πηγές, ενώ ηκαι ηπωλούν το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους στην Κίνα μέσω μεσαζόντων, αντί να συναλλάσσονται απευθείας με τους αγοραστές, σύμφωνα με εμπόρους.Στο μεταξύ, οι ανεξάρτητες εταιρείες διύλισης αναμένεται να σταματήσουν προσωρινά τις αγορές για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των κυρώσεων, ωστόσο θα συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, σύμφωνα με αρκετούς ανθρώπους της αγοράς.Αξίζει να σημειωθεί πως ηεισάγει, επίσης, ημερησίως περίπουρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, το σύνολο του οποίου προορίζεται για την, η οποία, σύμφωνα με αρκετούς εμπόρους, είναι πιθανό να επηρεαστεί ελάχιστα από τις κυρώσεις.