Αλμα 5% για το πετρέλαιο μετά τις αμερικανικές κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil
Αλμα 5% για το πετρέλαιο μετά τις αμερικανικές κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil
Ο αντίκτυπος των κυρώσεων στις αγορές πετρελαίου θα εξαρτηθεί από την αντίδραση της Ινδίας και από το αν η Ρωσία βρει εναλλακτικούς αγοραστές, αναφέρει αναλυτής της αγοράς πετρελαίου
Προς άνοδο 5% οδεύει το πετρέλαιο, επεκτείνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στους μεγάλους ρωσικούς προμηθευτές Rosneft και Lukoil, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 3,19 δολάρια, ή 5,08%, στα 65,79 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,94 δολάρια, ή 5,03%, στα 61,44 δολάρια.
Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων και τα διυλιστήρια στην Κίνα και την Ινδία θα πρέπει τώρα να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές για να αποφύγουν τον αποκλεισμό από το δυτικό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τον αναλυτή της Saxo Bank, Ολε Χάνσεν.
Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να λάβουν περαιτέρω μέτρα, καθώς κάλεσαν τη Μόσχα να συμφωνήσει αμέσως σε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις στις Rosneft και Lukoil την περασμένη εβδομάδα. Ξεχωριστά, οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο, το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και WTI αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 2 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένα επίσης από μια απροσδόκητη μείωση των αποθεμάτων των ΗΠΑ.
Ο αντίκτυπος των κυρώσεων στις αγορές πετρελαίου θα εξαρτηθεί από την αντίδραση της Ινδίας και από το αν η Ρωσία βρει εναλλακτικούς αγοραστές, δήλωσε ο αναλυτής της UBS Τζιοβάνι Σταουνόβο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 3,19 δολάρια, ή 5,08%, στα 65,79 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,94 δολάρια, ή 5,03%, στα 61,44 δολάρια.
Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων και τα διυλιστήρια στην Κίνα και την Ινδία θα πρέπει τώρα να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές για να αποφύγουν τον αποκλεισμό από το δυτικό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τον αναλυτή της Saxo Bank, Ολε Χάνσεν.
Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να λάβουν περαιτέρω μέτρα, καθώς κάλεσαν τη Μόσχα να συμφωνήσει αμέσως σε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις στις Rosneft και Lukoil την περασμένη εβδομάδα. Ξεχωριστά, οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν ένα 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο, το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και WTI αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 2 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένα επίσης από μια απροσδόκητη μείωση των αποθεμάτων των ΗΠΑ.
Ο αντίκτυπος των κυρώσεων στις αγορές πετρελαίου θα εξαρτηθεί από την αντίδραση της Ινδίας και από το αν η Ρωσία βρει εναλλακτικούς αγοραστές, δήλωσε ο αναλυτής της UBS Τζιοβάνι Σταουνόβο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα