Αλμα 5% για το πετρέλαιο μετά τις αμερικανικές κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil

Ο αντίκτυπος των κυρώσεων στις αγορές πετρελαίου θα εξαρτηθεί από την αντίδραση της Ινδίας και από το αν η Ρωσία βρει εναλλακτικούς αγοραστές, αναφέρει αναλυτής της αγοράς πετρελαίου