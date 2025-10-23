Άνοδος σχεδόν 3% στις τιμές πετρελαίου μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών Rosneft και Lukoil, των δύο μεγαλύτερων εξαγωγέων πετρελαίου της Ρωσίας, αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Οι κυρώσεις προβλέπουν τον αποκλεισμό όλων των περιουσιακών στοιχείων των εν λόγω εταιρειών, ενώ η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει άμεση αντίδραση στην αγορά, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνοδο σχεδόν 3% κατά το ασιατικό χρηματιστήριο την ΠέμπτηΣυγκεκριμένα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 2,89% φτάνοντας τα 60,19 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε άνοδο 2,86% στα 64,38 δολάρια.Οι Rosneft και Lukoil ευθύνονται για σχεδόν το 50% της ρωσικής παραγωγής πετρελαίου, γεγονός που καθιστά τις κυρώσεις ιδιαίτερα σημαντικές για τις παγκόσμιες προμήθειες. Η αντίδραση των διεθνών αγορών είναι άμεση, καθώς οι τιμές του πετρελαίου Brent και WTI σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο μετά την ανακοίνωση της απόφασης.Η επιβολή αυτών των κυρώσεων έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας έχουν κλονιστεί. Η ακύρωση της προγραμματισμένης συνόδου κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, λόγω απογοήτευσης από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, δείχνει την ένταση στην παγκόσμια πολιτική σκηνή και την επιρροή των κυρώσεων στην ενεργειακή αγορά.Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου ενδέχεται να έχει αντίκτυπο σε χώρες που εξαρτώνται από ρωσικές προμήθειες, με την Ινδία και την Κίνα να συνεχίζουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου παρά τις διεθνείς πιέσεις. Η μακροπρόθεσμη επίδραση αυτών των κυρώσεων θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή τους και τις αντιδράσεις των αγορών.