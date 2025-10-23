Έκρηξη σε ρωσικό εργοστάσιο πυρομαχικών στην πόλη Κοπέισκ: Τουλάχιστον 12 νεκροί
Έκρηξη σε ρωσικό εργοστάσιο πυρομαχικών στην πόλη Κοπέισκ: Τουλάχιστον 12 νεκροί

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης  με τις ρωσικές Αρχές να μην έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τα αίτια του συμβάντος

Έκρηξη σε ρωσικό εργοστάσιο πυρομαχικών στην πόλη Κοπέισκ: Τουλάχιστον 12 νεκροί
Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην πόλη Κοπέισκ της Ρωσίας, περίπου 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης  με τις ρωσικές Αρχές να μην έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τα αίτια του συμβάντος.

Το εργοστάσιο, σύμφωνα με ρωσικά μέσα, αποτελεί μία από τις βασικές μονάδες παραγωγής πυρομαχικών της περιοχής του Τσελιάμπινσκ. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι Aρχές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην περιοχή.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή της έκρηξης.



