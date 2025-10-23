Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Έκρηξη σε ρωσικό εργοστάσιο πυρομαχικών στην πόλη Κοπέισκ: Τουλάχιστον 12 νεκροί
Έκρηξη σε ρωσικό εργοστάσιο πυρομαχικών στην πόλη Κοπέισκ: Τουλάχιστον 12 νεκροί
Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης με τις ρωσικές Αρχές να μην έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τα αίτια του συμβάντος
Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην πόλη Κοπέισκ της Ρωσίας, περίπου 1.600 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών.
Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης με τις ρωσικές Αρχές να μην έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τα αίτια του συμβάντος.
Το εργοστάσιο, σύμφωνα με ρωσικά μέσα, αποτελεί μία από τις βασικές μονάδες παραγωγής πυρομαχικών της περιοχής του Τσελιάμπινσκ. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι Aρχές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην περιοχή.
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή της έκρηξης.
Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης με τις ρωσικές Αρχές να μην έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τα αίτια του συμβάντος.
Το εργοστάσιο, σύμφωνα με ρωσικά μέσα, αποτελεί μία από τις βασικές μονάδες παραγωγής πυρομαχικών της περιοχής του Τσελιάμπινσκ. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι Aρχές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην περιοχή.
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει τη στιγμή της έκρηξης.
Kopeysk, a suburb of Chelyabinsk — a powerful explosion hit the area near the Plastmass factory.— NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025
Two thousand kilometers from Ukraine. That’s what Russia’s “special military operation” has come to. pic.twitter.com/npaLislzYG
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα