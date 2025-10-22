Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου αποφάσισε η ΕΕ
Πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου αποφάσισε η ΕΕ
Συμφωνία των κρατών μελών της ΕΕ για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία για αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών υδρογονανθράκων, στο πλαίσιο του 19ου πακέτου μέτρων με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι πόροι με τους οποίους το Κρεμλίνο χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε απόψε η δανική προεδρία της ΕΕ.
Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει την πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και επιπλέον μέτρα εναντίον του στόλου των δεξαμενόπλοιων-φαντασμάτων που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμψει τις κυρώσεις της Δύσης.
Η Δανία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους.
Ειδήσεις σήμερα:
Δεκαεξάχρονη βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Καρφιά Άδωνι για Δένδια: «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω σε δικιά μου τροπολογία είναι να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα»
Ο Κώστας Κουτάγιαρ φωτογράφισε την Μπελούτσι και τη Σαρλίζ Θερόν και μιλά στον Δανίκα: «Μια γυναίκα γυμνή είναι βιβλίο Φυσικής Ιστορίας, μισόγυμνη είναι σέξι»
Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει την πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και επιπλέον μέτρα εναντίον του στόλου των δεξαμενόπλοιων-φαντασμάτων που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμψει τις κυρώσεις της Δύσης.
Η Δανία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους.
Ειδήσεις σήμερα:
Δεκαεξάχρονη βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Καρφιά Άδωνι για Δένδια: «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω σε δικιά μου τροπολογία είναι να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα»
Ο Κώστας Κουτάγιαρ φωτογράφισε την Μπελούτσι και τη Σαρλίζ Θερόν και μιλά στον Δανίκα: «Μια γυναίκα γυμνή είναι βιβλίο Φυσικής Ιστορίας, μισόγυμνη είναι σέξι»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα