Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Ουγκάντα: Τουλάχιστον 63 νεκροί από τροχαίο δυστύχημα σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο
Ουγκάντα: Τουλάχιστον 63 νεκροί από τροχαίο δυστύχημα σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο
Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν δύο λεωφορεία προερχόμενα από αντίθετες κατευθύνσεις επιχείρησαν να προσπεράσουν άλλα οχήματα
Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητοδρόμους της Ουγκάντας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 63 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα Καμπάλα και την πόλη Γκούλου στα βόρεια της χώρας.
Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε όταν δύο λεωφορεία προερχόμενα από αντίθετες κατευθύνσεις επιχείρησαν να προσπεράσουν άλλα οχήματα--ένα φορτηγό και ένα όχημα τύπου SUV.
"Στην πορεία και τα δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν μετωπικά στη διάρκεια ελιγμών για να προσπεράσουν", ανέφερε στο Χ η Αστυνομική Δύναμη της Ουγκάντας και πρόσθεσε ότι "63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όλοι επιβάτες των οχημάτων που ενεπλάκησαν" στο τροχαίο δυστύχημα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα Καμπάλα και την πόλη Γκούλου στα βόρεια της χώρας.
ICYMI: Several people have been feared dead following a road accident at Kitaleba Village in Kiryandongo District involving four vehicles, including two buses that collided while overtaking along the Kampala–Gulu highway.#NTVNews pic.twitter.com/Xo9rTERrqn— NTV UGANDA (@ntvuganda) October 22, 2025
Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε όταν δύο λεωφορεία προερχόμενα από αντίθετες κατευθύνσεις επιχείρησαν να προσπεράσουν άλλα οχήματα--ένα φορτηγό και ένα όχημα τύπου SUV.
"Στην πορεία και τα δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν μετωπικά στη διάρκεια ελιγμών για να προσπεράσουν", ανέφερε στο Χ η Αστυνομική Δύναμη της Ουγκάντας και πρόσθεσε ότι "63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όλοι επιβάτες των οχημάτων που ενεπλάκησαν" στο τροχαίο δυστύχημα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα