Ουγκάντα: Τουλάχιστον 63 νεκροί από τροχαίο δυστύχημα σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο
ΚΟΣΜΟΣ
Ουγκάντα Τροχαίο δυστύχημα Λεωφορεία

Ουγκάντα: Τουλάχιστον 63 νεκροί από τροχαίο δυστύχημα σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο

Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν δύο λεωφορεία προερχόμενα από αντίθετες κατευθύνσεις επιχείρησαν να προσπεράσουν άλλα οχήματα

Ουγκάντα: Τουλάχιστον 63 νεκροί από τροχαίο δυστύχημα σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο
Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητοδρόμους της Ουγκάντας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 63 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα Καμπάλα και την πόλη Γκούλου στα βόρεια της χώρας.



Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε όταν δύο λεωφορεία προερχόμενα από αντίθετες κατευθύνσεις επιχείρησαν να προσπεράσουν άλλα οχήματα--ένα φορτηγό και ένα όχημα τύπου SUV.

"Στην πορεία και τα δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν μετωπικά στη διάρκεια ελιγμών για να προσπεράσουν", ανέφερε στο Χ η Αστυνομική Δύναμη της Ουγκάντας και πρόσθεσε ότι "63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όλοι επιβάτες των οχημάτων που ενεπλάκησαν" στο τροχαίο δυστύχημα.



Ειδήσεις σήμερα:

«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα

Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση

Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης