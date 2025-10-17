Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Ρουμανία: Τρεις νεκροί από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι - Ακόμα 14 τραυματίες
Από την έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία έσπασαν τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο
Από την έκρηξη έσπασαν τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hotnews.ro. Δύο όροφοι κατέρρευσαν εντελώς, προκαλώντας ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 14 τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Biziday.ro, επικαλούμενη τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το υπουργείο Υγείας. Στο σημείο βρίσκονταν ομάδες σωστικών συνεργείων αναζητώντας εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την Biziday.
🚨🇷🇴 DEADLY EXPLOSION RIPS THROUGH BUCHAREST APARTMENT BLOCK— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 17, 2025
A quiet morning in Bucharest turned catastrophic when an explosion tore through the 5th and 6th floors of an 8-story apartment building, killing 3 people and injuring more than a dozen.
The blast shattered windows for… pic.twitter.com/PeK2MUmEB2
"O explozie puternică a avut loc vineri dimineață pe Calea Rahovei din București, în zona Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Deflagrația a fost suficient de puternică încât a zguduit blocurile din apropiere, potrivit martorilor.… pic.twitter.com/shGLToBlWV— Emanuel Ciocu (@ECiocu) October 17, 2025
București! Rahovei! Oamenii, a venit frigul! Mare atenție la gaze!! 2 morți, 11 răniți! Până acum pic.twitter.com/AED8inLrvN— Andrada🇷🇴 (@AndradaAda11) October 17, 2025
Bucuresti... cica Rahova! pic.twitter.com/tCiYWlpeiP— 𝓥𝓪𝓼𝓲𝓵𝓮 🛡️ (@VasilePlinta) October 17, 2025
Explozie puternică într-un bloc din București, 2 persoane au decedat, 11 sunt rănite. Două etaje afectate, a fost activat planul roșu https://t.co/SK5iFYPDx7 pic.twitter.com/JKTNEkcvtO— TVR Info (@StirileTVR) October 17, 2025
