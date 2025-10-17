Ρουμανία: Τρεις νεκροί από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι - Ακόμα 14 τραυματίες
Ρουμανία: Τρεις νεκροί από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι - Ακόμα 14 τραυματίες

Από την έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία έσπασαν τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο

Ρουμανία: Τρεις νεκροί από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι - Ακόμα 14 τραυματίες
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, από την οποία κατέρρευσαν όροφοι, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Από την έκρηξη έσπασαν τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hotnews.ro. Δύο όροφοι κατέρρευσαν εντελώς, προκαλώντας ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 14 τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Biziday.ro, επικαλούμενη τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το υπουργείο Υγείας. Στο σημείο βρίσκονταν ομάδες σωστικών συνεργείων αναζητώντας εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την Biziday.




