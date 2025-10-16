Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να ζητήσει την παραπομπή του Τζον Μπόλτον σε δίκη
Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να ζητήσει την παραπομπή του Τζον Μπόλτον σε δίκη
Πριν από δύο μήνες, πράκτορες του FBI βρήκαν έγγραφα που έφεραν την ένδειξη «εμπιστευτικά» στο γραφείο του πρώην στενού συνεργάτη του Τραμπ - Σε αυτά γινόταν αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναμένεται ότι θα ζητήσει από Επιτροπή Ενόρκων να παραπέμψει σε δίκη τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζον Μπόλτον, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος.
Πριν από δύο μήνες, πράκτορες του FBI βρήκαν έγγραφα που έφεραν την ένδειξη «εμπιστευτικά» στο γραφείο του Μπόλτον στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία, στα έγγραφα αυτά γινόταν αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής.
Εάν η Επιτροπή Ενόρκων εγκρίνει την παραπομπή του Μπόλτον, θα είναι η τρίτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που θα ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος ενός επικριτή του Αμερικανού προέδρου.
Ένας δικηγόρος του Μπόλτον αρνήθηκε προηγουμένως ότι ο πελάτης του διέπραξε οτιδήποτε επιλήψιμο. Ο Μπόλτον ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ για μικρό χρονικό διάστημα κατά την πρώτη θητεία του.
Πριν από δύο μήνες, πράκτορες του FBI βρήκαν έγγραφα που έφεραν την ένδειξη «εμπιστευτικά» στο γραφείο του Μπόλτον στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία, στα έγγραφα αυτά γινόταν αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής.
Εάν η Επιτροπή Ενόρκων εγκρίνει την παραπομπή του Μπόλτον, θα είναι η τρίτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που θα ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος ενός επικριτή του Αμερικανού προέδρου.
Ένας δικηγόρος του Μπόλτον αρνήθηκε προηγουμένως ότι ο πελάτης του διέπραξε οτιδήποτε επιλήψιμο. Ο Μπόλτον ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ για μικρό χρονικό διάστημα κατά την πρώτη θητεία του.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα