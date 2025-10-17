Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Τραγικό τέλος για 26χρονη Λευκορωσίδα: Της υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο στην Ταϊλάνδη, τη σκότωσαν στη Μιανμάρ για να πάρουν τα όργανά της
Τραγικό τέλος για 26χρονη Λευκορωσίδα: Της υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο στην Ταϊλάνδη, τη σκότωσαν στη Μιανμάρ για να πάρουν τα όργανά της
Οι απατεώνες δεν δίστασαν να ζητήσουν και 500.000 δολάρια προκειμένου να παραδώσουν τη σορό της
Θύμα θανατηφόρας - όπως αποδείχθηκε - απάτης έπεσε μια 26χρονη από τη Λευκορωσία, η οποία αφού πείσθηκε να πάει στην Ταϊλάνδη για να εργαστεί ως μοντέλο, κατέληξε στη Μιανμάρ όπου δολοφονήθηκε προκειμένου να πάρουν τα όργανά της και να τα πουλήσουν στη «μαύρη αγορά».
Η τραγική περιπέτεια για την Βέρα Κραβτσόβα, ξεκίνησε όταν ταξίδεψε στη Μπανγκόκ αφού της είχαν υποσχεθεί μια δουλειά ως μοντέλο.
Σύμφωνα με το Mash «αντί για φωτογραφήσεις και συμβόλαια, η Βέρα μεταφέρθηκε πέρα από τα σύνορα στη Μιανμάρ, όπου κρατήθηκε αιχμάλωτη. Εκεί της ζητήθηκε να είναι όμορφη και να εκβιάζει για χρήματα πλούσιους πελάτες. Όταν, όμως, σταμάτησε να βγάζει χρήματα, χάθηκε η επαφή μαζί της».
Κατά την ίδια πηγή οι απατεώνες επικοινώνησαν με την οικογένεια της 26χρονης και τους ζήτησαν 500.000 δολάρια για να δώσουν πίσω το σώμα της.
Ακολούθησε τηλεφώνημα αγνώστων σε συγγενείς της 26χρονης στους οποίους είπαν ότι η νεαρή «είχε πουληθεί για τα όργανά της και ότι η σορός της είχε αποτεφρωθεί».
Η Βέρα που είχε γεννηθεί στο Μινσκ της Λευκορωσίας, είχε μετακομίσει στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας ενώ στο παρελθόν είχε ταξιδέψει στο Βιετνάμ, την Κίνα και την Ινδονησία, αλλά εξαφανίστηκε μετά την άφιξή της στην Μπανγκόκ στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Η τραγική περιπέτεια για την Βέρα Κραβτσόβα, ξεκίνησε όταν ταξίδεψε στη Μπανγκόκ αφού της είχαν υποσχεθεί μια δουλειά ως μοντέλο.
Σύμφωνα με το Mash «αντί για φωτογραφήσεις και συμβόλαια, η Βέρα μεταφέρθηκε πέρα από τα σύνορα στη Μιανμάρ, όπου κρατήθηκε αιχμάλωτη. Εκεί της ζητήθηκε να είναι όμορφη και να εκβιάζει για χρήματα πλούσιους πελάτες. Όταν, όμως, σταμάτησε να βγάζει χρήματα, χάθηκε η επαφή μαζί της».
Κατά την ίδια πηγή οι απατεώνες επικοινώνησαν με την οικογένεια της 26χρονης και τους ζήτησαν 500.000 δολάρια για να δώσουν πίσω το σώμα της.
Ακολούθησε τηλεφώνημα αγνώστων σε συγγενείς της 26χρονης στους οποίους είπαν ότι η νεαρή «είχε πουληθεί για τα όργανά της και ότι η σορός της είχε αποτεφρωθεί».
Η Βέρα που είχε γεννηθεί στο Μινσκ της Λευκορωσίας, είχε μετακομίσει στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας ενώ στο παρελθόν είχε ταξιδέψει στο Βιετνάμ, την Κίνα και την Ινδονησία, αλλά εξαφανίστηκε μετά την άφιξή της στην Μπανγκόκ στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Δύο νεκροί σε καραμπόλα ΙΧ στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας στις Αφίδνες - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Ανησυχούν στα social media για την πασαρέλα της Μπέλα Χαντίντ στην επίδειξη της Victoria's Secret - Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok
Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί
Δύο νεκροί σε καραμπόλα ΙΧ στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας στις Αφίδνες - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου
Ανησυχούν στα social media για την πασαρέλα της Μπέλα Χαντίντ στην επίδειξη της Victoria's Secret - Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok
Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα