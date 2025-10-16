Σε εξέλιξη η συνομιλία Τραμπ και Πούτιν

Οι οκτώ συνομιλίες Τραμπ και Πούτιν

Τι θα συζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ζελένσκι

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούν σήμερα 59 ημέρες μετά την προηγούμενη επικοινωνία τους. Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, αυτή ήταν η όγδοη συνομιλία τους από την αρχή του έτους, μια αξιοσημείωτη συχνότητα σε σχέση με άλλες εποχές. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί σε πολύ καλό κλίμα στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.Η προηγούμενη συνομιλία μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 19ης Αυγούστου, λίγες ημέρες μετά τις ρωσοαμερικανικές συνομιλίες στο Άνκορατζ. Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ βρισκόταν τότε στο Λευκό Οίκο εκείνη τη στιγμή, σε συνάντηση με εκπροσώπους αρκετών ευρωπαϊκών χωρών και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά αποφάσισε να διακόψει και να καλέσει τον Πούτιν.Οι δύο πρόεδροι είχαν προηγουμένως μιλήσει τηλεφωνικά στις 3 Ιουλίου. Τότε, ο Ρώσος είπε στον Τραμπ ότι η Μόσχα δεν θα υποχωρούσε από τους στόχους της σχετικά με την Ουκρανία.Η πρώτη συνομιλία μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία (στις 20 Ιανουαρίου) πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου. Ήταν επίσης η πρώτη επαφή μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έπειτα από τρία χρόνια. Οι δύο ηγέτες μίλησαν στη συνέχεια τηλεφωνικά στις 18 Μαρτίου.Ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν στη συνέχεια τηλεφωνικά στις 19 Μαΐου και στις 4 Ιουνίου, λίγο μετά τις άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη. Στις 14 Ιουνίου, ο Πούτιν ευχήθηκε στον Τραμπ για τα γενέθλιά του. Συζητήθηκε επίσης η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή που είχε ξεκινήσει εκείνη την ημέρα.Η επικοινωνία των δύο ηγετών έρχεται. Οι συνομιλίες Τραμπ και Ζελένσκι αναμένεται να επικεντρωθούν στη δυνατότητα παραχώρησης στην Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk.