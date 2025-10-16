Σε εξέλιξη η συνομιλία Τραμπ και Πούτιν
Η επικοινωνία έρχεται μία ημέρα πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Πρόκειται για την όγδοη επικοινωνία των δύο προέδρων από την αρχή του έτους
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του το απόγευμα της Πέμπτης ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.
«Μιλάω τώρα με τον Πρόεδρο Πούτιν. Η συζήτηση είναι σε εξέλιξη, είναι μακρά, και θα αναφερθώ στο περιεχόμενό της, όπως και ο πρόεδρος Πούτιν, όταν ολοκληρωθεί», γράφει στο μήνυμά του ο Τραμπ.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούν σήμερα 59 ημέρες μετά την προηγούμενη επικοινωνία τους. Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, αυτή ήταν η όγδοη συνομιλία τους από την αρχή του έτους, μια αξιοσημείωτη συχνότητα σε σχέση με άλλες εποχές. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί σε πολύ καλό κλίμα στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.
Η προηγούμενη συνομιλία μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 19ης Αυγούστου, λίγες ημέρες μετά τις ρωσοαμερικανικές συνομιλίες στο Άνκορατζ. Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ βρισκόταν τότε στο Λευκό Οίκο εκείνη τη στιγμή, σε συνάντηση με εκπροσώπους αρκετών ευρωπαϊκών χωρών και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά αποφάσισε να διακόψει και να καλέσει τον Πούτιν.
Οι δύο πρόεδροι είχαν προηγουμένως μιλήσει τηλεφωνικά στις 3 Ιουλίου. Τότε, ο Ρώσος είπε στον Τραμπ ότι η Μόσχα δεν θα υποχωρούσε από τους στόχους της σχετικά με την Ουκρανία.
Η πρώτη συνομιλία μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία (στις 20 Ιανουαρίου) πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου. Ήταν επίσης η πρώτη επαφή μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έπειτα από τρία χρόνια. Οι δύο ηγέτες μίλησαν στη συνέχεια τηλεφωνικά στις 18 Μαρτίου.
Ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν στη συνέχεια τηλεφωνικά στις 19 Μαΐου και στις 4 Ιουνίου, λίγο μετά τις άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη. Στις 14 Ιουνίου, ο Πούτιν ευχήθηκε στον Τραμπ για τα γενέθλιά του. Συζητήθηκε επίσης η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή που είχε ξεκινήσει εκείνη την ημέρα.
Η επικοινωνία των δύο ηγετών έρχεται μία ημέρα πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Οι συνομιλίες Τραμπ και Ζελένσκι αναμένεται να επικεντρωθούν στη δυνατότητα παραχώρησης στην Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk.
"I am speaking to President Putin now. The conversation is ongoing, a lengthy one, and I will report the contents, as will President Putin, at its conclusion." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Q7rNjfkqiS— The White House (@WhiteHouse) October 16, 2025
Τι θα συζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ζελένσκι
Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ενημέρωσε τον Ζελένσκι για την πιθανότητα να θέσει στον Ρώσο πρόεδρο ένα νέο τελεσίγραφο: είτε η Μόσχα θα προχωρήσει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις είτε το Κίεβο θα λάβει τους πυραύλους Tomahawk.
Χθες Τετάρτη ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η ουκρανική ηγεσία «θέλει να περάσει στην αντεπίθεση», ενόψει της συνάντησής του με τον Ζελένσκι. «Θα μιλήσουμε για τον πόλεμο μαζί του», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, αναφερόμενος στον Ζελένσκι. «Θέλουν να περάσουν στην αντεπίθεση», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι θα λάβει την τελική απόφαση, αλλά «η Ουκρανία θα ήθελε να επιτεθεί».
«Εργαλεία όπως οι Patriot και οι Tomahawk μπορούν να θέσουν τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό του διάγγελμα την Τετάρτη.
Το Κίεβο προσβλέπει στη συνάντηση με τον Τραμπ για να εξασφαλίσει την προηγμένη οπλική τεχνολογία που χρειάζεται, προκειμένου να προχωρήσει σε νέα αντεπίθεση κατά των ρωσικών δυνάμεων. «Μπορούμε πράγματι να περάσουμε στην αντεπίθεση – όλα εξαρτώνται από τα όπλα που θα λάβουμε και το εγκεκριμένο σχέδιο», δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος στο Politico, υπό τον όρο της ανωνυμίας.
