«Οι Ουκρανοί θέλουν να αντεπιτεθούν» - Ο Τραμπ περιμένει πίεση από τον Ζελένσκι στην αυριανή τους συνάντηση
Όλα τα σενάρια ανοιχτά αφήνει ο Τραμπ για τον τύπο όπλων που θα προμηθεύσουν οι ΗΠΑ την Ουκρανία - Για τον Ζελένσκι, οι Tomahawk μπορούν να θέσουν τις βάσεις για ειρήνη με τη Ρωσία, την ώρα που η Μόσχα προειδοποιεί για συνέπειες
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι η ουκρανική ηγεσία «θέλει να περάσει στην αντεπίθεση», ενόψει της συνάντησής του την Παρασκευή με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία αναμένεται να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της προμήθειας πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk.
«Θα μιλήσουμε για τον πόλεμο μαζί του», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, αναφερόμενος στον Ζελένσκι. «Θέλουν να περάσουν στην αντεπίθεση», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι θα λάβει την τελική απόφαση, αλλά «η Ουκρανία θα ήθελε να επιτεθεί».
Οι δύο ηγέτες έχουν ανακοινώσει ότι στη συνάντηση της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο θα συζητηθούν οι πύραυλοι Tomahawk και τα συστήματα αεράμυνας. Η ουκρανική αντιπροσωπεία, που βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε μέσα στην εβδομάδα επαφές με τη Raytheon, την εταιρεία που κατασκευάζει τους πυραύλους Tomahawk και τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot.
«Εργαλεία όπως οι Patriot και οι Tomahawk μπορούν να θέσουν τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό του διάγγελμα την Τετάρτη.
Το Κίεβο προσβλέπει στη συνάντηση με τον Τραμπ για να εξασφαλίσει την προηγμένη οπλική τεχνολογία που χρειάζεται, προκειμένου να προχωρήσει σε νέα αντεπίθεση κατά των ρωσικών δυνάμεων. «Μπορούμε πράγματι να περάσουμε στην αντεπίθεση – όλα εξαρτώνται από τα όπλα που θα λάβουμε και το εγκεκριμένο σχέδιο», δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος στο Politico, υπό τον όρο της ανωνυμίας.
Εκτός από την πιθανή προμήθεια πυραύλων Tomahawk, ο Τραμπ ανέφερε ότι «θα εξεταστούν και άλλες επιλογές».
Παρότι η Ουκρανία βρισκόταν σε αμυντική στάση τον τελευταίο χρόνο, κρατώντας τη γραμμή του μετώπου μήκους 1.250 χιλιομέτρων απέναντι στη Ρωσία, ο ουκρανικός στρατός κατάφερε τις τελευταίες εβδομάδες να πραγματοποιήσει μικρές αντεπιθέσεις και να ανακαταλάβει ορισμένες περιοχές στο Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια. Ωστόσο, σύμφωνα με το ουκρανικό ερευνητικό δίκτυο DeepState, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν σταδιακά στις περιοχές Ντονέτσκ, Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο.
Την ίδια στιγμή, Μόσχα και Κίεβο ανταλλάσσουν πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών με αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων μέσω drones και πυραύλων, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.
Για το Κίεβο, οι αμερικανικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα απέναντι στη Μόσχα, καθώς θα έστελναν σαφές μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον στηρίζει σταθερά την Ουκρανία. Σύμφωνα με τους New York Times, οι ΗΠΑ έχουν ήδη εκπονήσει σχέδιο για την προμήθεια Tomahawk στο Κίεβο.
«Αν δεν υπάρχει προοπτική ειρήνης στο άμεσο μέλλον, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους τους, θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να επιβάλουν κόστος στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, την Τετάρτη.
Η αναφορά του Τραμπ ότι «η Ουκρανία θέλει να περάσει στην αντεπίθεση» έγινε λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του πρώην αρχηγού του ουκρανικού στρατού, Βαλέρι Ζαλούζνι, ο οποίος υποστήριξε ότι περιορισμένες επιθέσεις και αντεπιχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν, αλλά σπάνια οδηγούν σε διαρκή επιτυχία.
Η Μόσχα, από την πλευρά της, προειδοποίησε για συνέπειες σε περίπτωση που προχωρήσει οποιαδήποτε συμφωνία για τους Tomahawk. «Η παράδοση αυτών των πυραύλων μπορεί να έχει άσχημη κατάληξη για όλους – και περισσότερο απ’ όλους, για τον ίδιο τον Τραμπ», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σε ανάρτησή του στο Telegram.
«Το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι ότι πρόκειται για άλλη μια κενή απειλή, όπως τότε που ο Τραμπ έστειλε πυρηνικά υποβρύχια πιο κοντά στη Ρωσία», πρόσθεσε ο Μεντβέντεφ.
