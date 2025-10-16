Γαλλία: «Όχι» από την Εθνοσυνέλευση στις προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί
Οι προτάσεις είχαν κατατεθεί από την Ανυπότακτη Γαλλία και τον Εθνικό Συναγερμό - Παρότι ο Λεκορνί εξασφάλισε προσωρινά την πολιτική του επιβίωση, τα προβλήματα παραμένουν.
Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε τις προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί που είχαν καταθέσει η Ανυπότακτη Γαλλία και ο Εθνικός Συναγερμός.
Υπέρ της πρότασης της Ανυπότακτης Γαλλίας ψήφισαν 271 βουλευτές, ενώ για την υιοθέτησή της χρειάζονταν 289 ψήφοι.
Ωστόσο, αν και ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κατάφερε να επιβιώσει πολιτικά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο, καθώς η εθνοσυνέλευση ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026.
Η ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που επέλεξε να μην συμμετάσχει στην πρόταση μομφής, ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό προκειμένου να προσπαθήσει να ανατρέψει πολλές από τις προβλέψεις του.
Η δεύτερη πρόταση μομφής, που κατατέθηκε από το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National) της Μαρίν Λεπέν, συγκέντρωσε 144 ψήφους, πολύ λιγότερες από τις απαιτούμενες 289. Άλλωστε, η Ανυπότακτη Γαλλία αποφάσισε να μη συμμετάσχει στην ψηφοφορία.
Ωστόσο, η διαδικασία είναι άλλο ένα επεισόδιο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Εμανουέλ Μακρόν, στα μισά της δεύτερης και τελευταίας θητείας της.
«Μια πλειοψηφία που στήθηκε μέσα από πολιτικά παζάρια κατάφερε σήμερα να διασώσει τις θέσεις της εις βάρος του εθνικού συμφέροντος», έγραψε στο Χ ο Ζορντάν Μπαρντελά.
Η αγορά γαλλικών ομολόγων παρέμεινε σταθερή μετά την ψηφοφορία, καθώς η νίκη της κυβέρνησης ήταν ευρέως αναμενόμενη από τους επενδυτές.
«Όχι» και στην πρόταση του Εθνικού Συναγερμού
