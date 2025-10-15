Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επιβάλλει περιοριστικά μέτρα για τον Τύπο - Αντιδράσεις από διεθνή ΜΜΕ

Ο αμερικανικός Τύπος ανέφερε πως συζητούσε διαβαθμισμένα σχέδια για πλήγματα στην Υεμένη σε άλλη ομάδα στο Signal με μέλη περίπου δέκα πρόσωπα του προσωπικού και επαγγελματικού περιβάλλοντός του. Η χρήση της πλατφόρμας Signal από τον υπουργό αποτελεί αντικείμενο εσωτερικής έρευνας στο Πεντάγωνο.Σε διάφορα μέσα ενημέρωσης που εξέφρασαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης την αντίθεσή τους στο έγγραφο του Πενταγώνου, ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ απάντησε αναρτώντας emoji με χέρι που κάνει αποχαιρετισμό.