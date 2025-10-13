«Επιτέλους ειρήνη!»: Στο Σαρμ ελ Σέιχ σφραγίστηκε το τέλος του πολέμου στη Γάζα και ο Τραμπ έδρεψε τις δάφνες του - Τα αγκάθια της επόμενης μέρας