Μέση Ανατολή: Παράλογη η πρόταση για αποχώρηση μελών της Χαμάς από τη Γάζα, λέει αξιωματούχος της οργάνωσης

Η πρόταση για αποχώρηση των μελών τηςαπό τη, που περιλαμβάνεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ,είναι «παράλογη», δήλωσε ανώτατο στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης στο«Η συζήτηση περί εκδίωξης Παλαιστινίων, είτε είναι μέλη της Χαμάς είτε όχι, από τη γη τους είναι παράλογη και ανόητη», ανέφερε σε συνέντευξή του το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς,Ο Μπάντραν, ο οποίος κατάγεται από τη Ναμπλούς στη Δυτική Όχθη, ζει στο Κατάρ, όπως και πολλά από τα ανώτερα στελέχη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς. Όπως είπε, αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του σχεδίου του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα «θα είναι δύσκολες και περίπλοκες», καθώς «περιλαμβάνουν πολλές σύνθετες και δύσκολες πτυχές».Πρόσθεσε ότι, αν και η Χαμάς ελπίζει να μην επιστρέψει στον πόλεμο, είναι έτοιμη να πολεμήσει ξανά σε περίπτωση που το σχέδιο καταρρεύσει και οι εχθροπραξίες με το Ισραήλ επαναληφθούν. «Ελπίζουμε ότι δεν θα επιστρέψουμε σε πόλεμο, αλλά ο παλαιστινιακός λαός μας και οι δυνάμεις της αντίστασης θα αντιταχθούν αναμφίβολα και θα χρησιμοποιήσουν όλες τους τις δυνατότητες για να αποκρούσουν αυτήν την επιθετικότητα, αν μας επιβληθεί ξανά η μάχη», δήλωσε.αποκάλυψε επίσης ότι η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο. «Η Χαμάς δεν θα εμπλακεί στη διαδικασία υπογραφής. Μόνο Αμερικανοί και Ισραηλινοί μεσολαβητές και αξιωματούχοι θα συμμετάσχουν», δήλωσε ο Μπάντραν στη συνέντευξή του.