Γύρισα για να διασφαλίσω πως θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, δεν υπήρχαν πολλοί υποψήφιοι, είπε ο Λεκορνί
«Όλες οι συζητήσεις είναι πιθανές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές» είπε για το συνταξιοδοτικό, στις πρώτες δηλώσεις μετά τον επαναδιορισμό του ως πρωθυπουργός της γαλλικής κυβέρνησης
Η επόμενη γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σήμερα, μετά τον επαναδιορισμό του.
«Χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση που αντανακλά την πραγματικότητα του κοινοβουλίου και να μην είναι όμηρος των κομματικών συμφερόντων. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να είναι ελεύθερη, δηλαδή να έχει κομματικές ευαισθησίες, αλλά να μην είναι φυλακισμένη από τα κόμματα», είπε ο Λεκορνί σε δημοσιογράφους, αφού επισκέφθηκε ένα αστυνομικό τμήμα στο Λ’ Αι λε Ροζ, ένα προάστιο νότια του Παρισιού.
Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα αναστολής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο Λεκορνί απάντησε: «Όλες οι συζητήσεις είναι πιθανές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές».
«Θα κάνω το καθήκον μου και δε θα δημιουργήσω προβλήματα», δήλωσε ακόμα ο Λεκορνί, ο οποίος υπερασπίστηκε «ορισμένα στοιχεία του έργου του», ενώ χαιρέτισε την επιθυμία ορισμένων εκλεγμένων αξιωματούχων, ιδίως εντός της προηγούμενης κυβέρνησής του, να είναι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές του 2027 και κάλεσε να μην γίνουν «αιχμάλωτοι των κομματικών φιλοδοξιών», κάτι που είχε ήδη καταγγείλει όταν ανακοίνωσε την παραίτησή του τη Δευτέρα.
Ο πρωθυπουργός είπε ότι «κατανοεί όλες τις παρεξηγήσεις» σχετικά με την επανεκλογή του ως επικεφαλής της κυβέρνησης, αλλά δικαιολόγησε την επιστροφή του με την «επείγουσα ανάγκη για οικονομικά και χρηματοοικονομικά κείμενα». Αντιμέτωπος με «τη δυσκολία της αποστολής (...) , δεν έχω την αίσθηση ότι υπήρχαν πολλοί υποψήφιοι», πρόσθεσε.
«Δεν έχω κανένα πρόγραμμα», συνέχισε, «Δεν έχω άλλη φιλοδοξία από το να βγούμε από αυτή τη στιγμή που είναι πολύ οδυνηρή για όλους» και να διασφαλίσω ότι ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου. «Είτε θα μείνουμε στάσιμοι είτε θα προχωρήσουμε μπροστά», δήλωσε.
Ο Λεκορνί δικαιολόγησε την επιλογή του να βρεθεί πρώτα σε αστυνομικό τμήμα μετά τον επαναδιορισμό του, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ήταν έφεδρος αστυνομικός. Σύμφωνα με όσα είπε, οι διαβουλεύσεις του με τα πολιτικά κόμματα αποκάλυψαν ότι «η καθημερινή ασφάλεια, η καταπολέμηση της ανασφάλειας [και] η απόρριψη της βίας είναι θέματα που μπορούν να συγκεντρώσουν ευρεία συναίνεση». Για τον ίδιο, τα θέματα της καταπολέμησης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και της παραβατικότητας «πρέπει να τεθούν στην ημερήσια διάταξη στο προσεχές μέλλον».
— BFMTV (@BFMTV) October 11, 2025
