Πούτιν για Τραμπ: Δεν ξέρω αν αξίζει Νόμπελ, αλλά πράγματι προσπαθεί για την ειρήνη
Βλαντίμιρ Πούτιν Νόμπελ Ειρήνης Ντόναλντ Τραμπ

Πούτιν για Τραμπ: Δεν ξέρω αν αξίζει Νόμπελ, αλλά πράγματι προσπαθεί για την ειρήνη

Aναφέρθηκε ειδικότερα στη στάση του Τραμπ έναντι της κρίσης στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι ο Αμερικανός ηγέτης «επιθυμεί ειλικρινά την ειρηνική διευθέτησή της»

Πούτιν για Τραμπ: Δεν ξέρω αν αξίζει Νόμπελ, αλλά πράγματι προσπαθεί για την ειρήνη
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι δεν προτίθεται να αξιολογήσει αν ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, ωστόσο τόνισε πως ο Αμερικανός ηγέτης «πραγματικά καταβάλλει προσπάθειες» για την επίλυση πολύχρονων διεθνών κρίσεων.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Ντουσαμπέ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε ότι ο Τραμπ εργάζεται ενεργά για τη διευθέτηση συγκρούσεων που διαρκούν εδώ και χρόνια ή και δεκαετίες. «Δεν γνωρίζω αν ο εν ενεργεία πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι άξιος του Νόμπελ Ειρήνης ή όχι, αλλά πράγματι κάνει πολλά για να επιλυθούν σύνθετες και παρατεταμένες κρίσεις» σημείωσε χαρακτηριστικά.



Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε ειδικότερα στη στάση του Τραμπ έναντι της κρίσης στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι ο Αμερικανός ηγέτης «επιθυμεί ειλικρινά την ειρηνική διευθέτησή της». «Κάποια πράγματα έχουν επιτευχθεί, κάποια όχι, ίσως όμως υπάρξουν περαιτέρω αποτελέσματα στη βάση των συζητήσεων και συμφωνιών που έγιναν στο Άνκορατζ. Το βέβαιο είναι ότι προσπαθεί και εργάζεται ουσιαστικά πάνω στα ζητήματα της ειρήνης και της επίλυσης δύσκολων καταστάσεων» πρόσθεσε ο Πούτιν.

Κλείνοντας, ο Ρώσος ηγέτης επισήμανε ότι «το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι κινήσεις του Αμερικανού προέδρου στην περιοχή αποτελούν ένδειξη ενεργής προσπάθειας για την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

