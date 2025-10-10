Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Αλλεπάλληλες εκρήξεις στο Κίεβο - Το ενεργειακό δίκτυο στο στόχαστρο μαζικών πληγμάτων της Ρωσίας
Οι στρατιωτικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας να βρουν καταφύγιο
Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Κίεβο, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ενώ η Ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ έκανε λόγο μέσω Facebook για «μαζικά πλήγματα» της Ρωσίας «εναντίον της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής».
«Αυτή η στιγμή, οι Ρώσοι εξαπολύουν μαζικά πλήγματα εναντίον της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής», ανέφερε η υπουργός Χρίντσουκ.
«Ειδικοί παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες» και, «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», θα αρχίσουν «να αποτιμούν τον αντίκτυπο της επίθεσης και το έργο της αποκατάστασης».
Οι στρατιωτικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους του Κιέβου να βρουν καταφύγιο.
«Προσοχή! Η πρωτεύουσα της χώρας δέχεται επίθεση από εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους και μια μαζική επίθεση από εχθρικά drones. Μην φύγετε από τα καταφύγια μέχρι να είναι όλα καθαρά», ανέφερε ο στρατός.
Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, προειδοποίησε ότι, λόγω της μαζικής ρωσικής επίθεσης, ενδέχεται να υπάρξουν διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στην πόλη.
Russian forces are striking Kyiv right now.— KyivPost (@KyivPost) October 9, 2025
Explosions echo across several districts.
Our correspondents report blasts just outside their homes. pic.twitter.com/LYMfvJXomw
A residential high-rise is on fire in Kyiv following a Russian attack pic.twitter.com/cdAQqW1syt— Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2025
Brovary, Kyiv Oblast, Ukraine. pic.twitter.com/5g0Opzg0QY— OSINT Europe (@Osinteurope) October 10, 2025
