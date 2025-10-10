Αλλεπάλληλες εκρήξεις στο Κίεβο - Το ενεργειακό δίκτυο στο στόχαστρο μαζικών πληγμάτων της Ρωσίας
Αλλεπάλληλες εκρήξεις στο Κίεβο - Το ενεργειακό δίκτυο στο στόχαστρο μαζικών πληγμάτων της Ρωσίας

Οι στρατιωτικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας  να βρουν καταφύγιο

5 ΣΧΟΛΙΑ
Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Κίεβο, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ενώ η Ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ έκανε λόγο μέσω Facebook για «μαζικά πλήγματα» της Ρωσίας «εναντίον της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής».



«Αυτή η στιγμή, οι Ρώσοι εξαπολύουν μαζικά πλήγματα εναντίον της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής», ανέφερε η υπουργός Χρίντσουκ.



«Ειδικοί παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες» και, «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», θα αρχίσουν «να αποτιμούν τον αντίκτυπο της επίθεσης και το έργο της αποκατάστασης».

Κλείσιμο


Οι στρατιωτικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους του Κιέβου να βρουν καταφύγιο.

«Προσοχή! Η πρωτεύουσα της χώρας δέχεται επίθεση από εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους και μια μαζική επίθεση από εχθρικά drones. Μην φύγετε από τα καταφύγια μέχρι να είναι όλα καθαρά», ανέφερε ο στρατός.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, προειδοποίησε ότι, λόγω της μαζικής ρωσικής επίθεσης, ενδέχεται να υπάρξουν διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στην πόλη.



5 ΣΧΟΛΙΑ

