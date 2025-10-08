Η αληθινή ιστορία της «μητέρας» της πιο διάσημης τσάντας στον κόσμο - Η μποέμικη ζωή και το σκάνδαλο για ένα ερωτικό ντουέτο

Με την Μπριζίτ Μπαρντό στην ταινία «Δον Ζουάν» (1973)

Όταν η σχέση τους έφτασε στο τέλος της, η Μπίρκιν συνέχισε να πρωταγωνιστεί στον κινηματογράφο και να προκαλεί τα καθιερωμένα. Το 1983, σε μια πτήση από τοστο, γνώρισε τον πρόεδρο της Hermès, Ζαν-Λουί Ντιμά.Καθώς τα πράγματά της έπεφταν από το ψάθινο καλάθι που κουβαλούσε πάντα, εκείνος τη ρώτησε γιατί δεν κρατά μια τσάντα με θήκες. Όταν εκείνη απάντησε πως δεν είχε βρει καμία που να της αρέσει, της πρότεινε να του σχεδιάσει μία.Η Μπίρκιν πήρε μια σακούλα εμετού από το αεροπλάνο και σχεδίασε ένα απλό τράπεζοειδές σχήμα με δύο λαβές —Η ίδια στόλισε το πρώτο κομμάτι με αυτοκόλλητα και μπρελόκ, το φόρτωσε μέχρι επάνω και το κουβαλούσε παντού, καθιερώνοντας ένα αντικείμενο που θα γινόταν παγκόσμιο σύμβολο πολυτέλειας.Στα επόμενα χρόνια, η Μπίρκιν απομακρύνθηκε από την εικόνα του αιώνιου κοριτσιού και καθιερώθηκε ως τραγουδίστρια και καλλιτέχνιδα με δική της φωνή.«Δεν ήθελα να φορέσω φόρεμα», είπε στονόταν τη ρώτησε τι θα βάλει στην πρώτη της περιοδεία· έκοψε μόνη της τα μαλλιά της και ανέβηκε στη σκηνή με αντρικό παντελόνι και λευκό φανελάκι — ένα look που έγινε θρύλος.Το 1994 δώρισε την ταλαιπωρημένητης σε φιλανθρωπικό σκοπό για το. Πέθανε τοσε ηλικία 76 ετών, αφήνοντας πίσω της μια ανεπανάληπτη κληρονομιά. Το καλοκαίρι του 2024, η πρώτη της Birkin πουλήθηκε σε δημοπρασία για 10,1 εκατομμύρια δολάρια.Όπως σημειώνει η, «η Τζέιν Μπίρκιν δεν ήταν απλώς η έμπνευση μιας τσάντας – ήταν μια γυναίκα που άλλαξε την εποχή της, διαμόρφωσε την κουλτούρα και έζησε με απόλυτη ειλικρίνεια τη ζωή που ήθελε».