Αλλαγές για τους ταξιδιώτες εκτός ΕΕ - Η Ευρώπη καταργεί τις σφραγίδες στα διαβατήρια, πώς θα γίνονται οι έλεγχοι
Για τους σκοπούς του EES, ως «υπήκοος τρίτης χώρας» νοείται ταξιδιώτης που δεν έχει την ιθαγένεια οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την ιθαγένεια της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας - Οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν και στην Ελλάδα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να καταργήσει τις σφραγίδες στα διαβατήρια και να υιοθετήσει ένα νέο ψηφιακό σύστημα στα σύνορα. Οι Αυστραλοί και οι πολίτες άλλων χωρών εκτός ΕΕ που ταξιδεύουν στην Ευρώπη από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου ενδέχεται να συναντήσουν το νέο βιομετρικό σύστημα εισόδου/εξόδου (EES).
Το σύστημα εισόδου/εξόδου (EES) είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα για την καταχώριση υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για βραχεία παραμονή κάθε φορά που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες που το χρησιμοποιούν, ανάμεσά τους και η Ελλάδα:
Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Γαλλία
Γερμανία
Δανία
Ελβετία
Ελλάδα
Εσθονία
Ισλανδία
«Βραχεία παραμονή»: έως 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η περίοδος αυτή υπολογίζεται ως ενιαία περίοδος για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το EES.
Για τους σκοπούς του EES, ως «υπήκοος τρίτης χώρας» νοείται ταξιδιώτης που δεν έχει την ιθαγένεια οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την ιθαγένεια της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας.
Οι μη Ευρωπαίοι πολίτες που ταξιδεύουν εντός Σένγκεν (29 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 25 της ΕΕ, καθώς και της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν και της Ισλανδίας) θα εισέρχονται σύντομα χρησιμοποιώντας το νέο σύστημα.
Η Ιρλανδία και η Κύπρος θα συνεχίσουν να επεξεργάζονται χειροκίνητα τα διαβατήρια των εισερχόμενων επιβατών, σύμφωνα με τον Guardian.
Αντί να χρησιμοποιούν σφραγίδες, οι χώρες θα καταγράφουν τα πρόσωπα, τα δακτυλικά αποτυπώματα και τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών.
«Το EES θα αντικαταστήσει σταδιακά τις σφραγίδες διαβατηρίων με ένα ψηφιακό σύστημα που καταγράφει την είσοδο και έξοδο των ταξιδιωτών, επιταχύνοντας τους συνοριακούς ελέγχους και βοηθώντας το προσωπικό να εργάζεται πιο αποτελεσματικά», αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ.
Αυτό έχει ως στόχο την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και την παροχή μεγαλύτερης πρόσβασης στις πληροφορίες των ταξιδιωτών στις συνοριακές αρχές, κάτι που, σύμφωνα με τις χώρες, θα μειώσει τους κινδύνους για την ασφάλεια.
Η εφαρμογή του συστήματος ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά οι αλλαγές θα γίνουν σταδιακά, με το EES να αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό έως τις 10 Απριλίου 2026.
Όλοι όσοι δεν διαθέτουν διαβατήριο της ΕΕ και ταξιδεύουν στις χώρες εντός Σένγκεν για σύντομο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιούν το EES, το οποίο είναι δωρεάν.
Εάν οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης που είναι διαθέσιμο στον προορισμό τους ή μια εφαρμογή για κινητά, εάν η χώρα στην οποία ταξιδεύουν προσφέρει τέτοια εφαρμογή, η διέλευση των συνόρων θα είναι ταχύτερη.
Μόλις φτάσουν οι ταξιδιώτες, θα πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κώδικα συνόρων Σένγκεν, οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα αρχείο με τα στοιχεία τους.
Το αρχείο αυτό διατηρείται για τρία χρόνια, οπότε μόνο τα δακτυλικά αποτυπώματα ή οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιούνται για την επανείσοδο σε αυτό το χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον Guardian.
Ο ιστότοπος Smartraveller της αυστραλιανής κυβέρνησης προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στην αρχή: «Η διαδικασία εγγραφής θα διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά, αλλά όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μεγαλύτερες ουρές στα σύνορα».
Η Αυστραλία έχει συνάψει συμφωνίες απαλλαγής από βίζα με αρκετές χώρες της ζώνης Σένγκεν, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία και η Σουηδία.
Κάθε μία από αυτές τις χώρες προσφέρει απαλλαγή από βίζα με τον δικό της τρόπο, και οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν να μείνουν περισσότερο θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν τους όρους της συμφωνίας.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών
