Αλλαγές για τους ταξιδιώτες εκτός ΕΕ - Η Ευρώπη καταργεί τις σφραγίδες στα διαβατήρια, πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Για τους σκοπούς του EES, ως «υπήκοος τρίτης χώρας» νοείται ταξιδιώτης που δεν έχει την ιθαγένεια οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την ιθαγένεια της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας - Οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν και στην Ελλάδα