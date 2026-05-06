Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβαίνουν στους δρόμους, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

Κλείσιμο

Τι ισχύει για τη λειτουργία των σχολείων

Η εικόνα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε ρυθμούς κινητοποιήσεων αναμένεται να μπει ο δημόσιος τομέας, μετά την κήρυξηαπό τηνγια την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.Στην κινητοποίηση αναμένεται συμμετοχή από το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, των ασφαλιστικών ταμείων, των ΔΟΥ και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.Η ΑΔΕΔΥ εστιάζει στα εξής:-Μισθολογικές αυξήσεις: Οριζόντια ενίσχυση των αποδοχών για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης.-Δώρα: Πλήρης επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.-Θεσμικές αλλαγές: Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα.-Ακρίβεια: Άμεση λήψη μέτρων για την προστασία του εισοδήματος.-Εργασιακά: Εναντίωση στο νέο πειθαρχικό δίκαιο και σε κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης της μονιμότητας.Λόγω της ενεργής συμμετοχής των εκπαιδευτικών, αναμένονται εκτεταμένες δυσλειτουργίες στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η διεξαγωγή των μαθημάτων στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των απεργών σε κάθε σχολείο, με τους γονείς να καλούνται σε επικοινωνία με τις διευθύνσεις.Προς το παρόν, η συμμετοχή των εργαζομένων στα ΜΜΜ παραμένει υπό εξέταση. Τα αρμόδια σωματεία δεν έχουν προβεί σε οριστικές ανακοινώσεις για το αν θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας ή αν θα συμμετάσχουν πλήρως στην απεργία.