Γαλλία: Το ενδεχόμενο να μην εγκριθεί ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 ανησυχεί την Ευρώπη

Με το γαλλικό δεκαετές ομόλογο να φτάνει στο 3,59%, υψηλότερα από το αντίστοιχο ιταλικό (3,58%) και με το δημόσιο χρέος της χώρας να βρίσκεται στα(114% του ΑΕΠ), το πιθανολογούμενο ενδεχόμενο να μην είναι σε θέση η γαλλικήνα εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 εντείνει την ανησυχία στην Ευρώπη, η οποία ταλανίζεται από την πολιτική αστάθεια στηνΥπό κανονικές συνθήκες το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 έπρεπε να παρουσιαστεί στο γαλλικό υπουργικό συμβούλιο πριν από την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή. Στη συνέχεια, πρέπει να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση «το αργότερο έως τις 13 Οκτωβρίου». Η ημερομηνία αυτή αντιστοιχεί στο άρθρο 47 του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι οι βουλευτές διαθέτουν προθεσμία 70 ημερών για να εξετάσουν το σχέδιο νόμου για τον προϋπολογισμό. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά δεν φαίνεται πιθανό να τηρηθούν υπό τις παρούσες συνθήκες.Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρουν Γάλλοι αναλυτές, η κατάθεση ενός σχεδίου νόμου για τον προϋπολογισμό του 2026 από την παρούσα, έστω και παραιτηθείσα κυβέρνηση δεν αποκλείεται, ιδίως από τη στιγμή που ένα αντίγραφο του σχεδίου είναι ήδη έτοιμο και έχει διαβιβαστεί από την περασμένη Πέμπτη στο Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών.Προς το παρόν, ωστόσο, το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι αυτό της ψήφισης ενός ειδικού νόμου ο οποίος θα επιτρέπει την είσπραξη φόρων, καθώς και στο κράτος και στην Κοινωνική Ασφάλιση να συνεχίσουν να δανείζονται, έως ότου εγκριθεί ο νέος κρατικός προϋπολογισμός.Η Γαλλία αποτελεί μαζί με τη Γερμανία τον έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής οικονομικής και πολιτικής αρχιτεκτονικής. Μια αποτυχία έγκαιρης έγκρισης προϋπολογισμού θα σήμαινε παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο, κάτι που θα επηρέαζε τη συνοχή και τη λήψη αποφάσεων και στις Βρυξέλλες.Χωρίς προϋπολογισμό, η Γαλλία θα αναγκαστεί να λειτουργήσει με προσωρινές δαπάνες, κάτι που θα περιορίσει τις δημόσιες επενδύσεις, θα καθυστερήσει τις μεταρρυθμίσεις και θα μειώσει την αξιοπιστία της χώρας στις αγορές ομολόγων, σε μια περίοδο που ήδη δέχεται πιέσεις για το αυξανόμενο δημόσιο χρέος.Επιπλέον, αν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός, η χώρα θα θεωρηθεί εκτός συμμόρφωσης με τις νέες ευρωπαϊκές δημοσιονομικές οδηγίες, δυσχεραίνοντας τις συνολικές προσπάθειες της ΕΕ να επιβάλει δημοσιονομική πειθαρχία.