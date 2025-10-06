Συνεχίζονται οι κραδασμοί από την ακυβερνησία στη Γαλλία: Με μικρότερο επιτόκιο δανείζουν οι αγορές την Ελλάδα

Το κόστος δανεισμού για τη χώρα μας, όπως αυτό αποτυπώνεται στην απόδοση του 10ετούς ομολόγου έχει υποχωρήσει στο 3,4%, ενώ αυτό της Γαλλίας αυξήθηκε περαιτέρω σήμερα αγγίζοντας το 3,6%