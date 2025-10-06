Στην Κίνα το «φόρουμ των μεγάλων ποταμών» με ελληνική συμμετοχή

Το Περιφερειακό Γραφείο της UNESCO για την Ανατολική Ασία και ο δήμος της Γουχάν Κίνας, συνδιοργάνωσαν φέτος το «Φόρουμ Μεγάλων Ποταμών 2025». Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την παγκόσμια συνεργασία για τη διατήρηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των σημαντικότερων ποτάμιων συστημάτων του κόσμου.Η εκδήλωση, με θέμα «Πολιτισμός των Μεγάλων Ποταμών — Παγκόσμια Ασφάλεια Υδάτων και Ανάπτυξη Υψηλής Ποιότητας», συγκέντρωσε περίπου 240 εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους από περισσότερες από 20 χώρες. Το φόρουμ χρησίμευσε ως κρίσιμη πλατφόρμα για σε βάθος συζητήσεις σχετικά με την οικολογική και πολιτιστική σημασία των μεγάλων ποταμών, που υπήρξαν το λίκνο του ανθρώπινου πολιτισμού.Οι προσκεκλημένοι συμμετείχαν σε μια σειρά διαλόγων και σε δύο παράλληλα φόρουμ που επικεντρώθηκαν στη βιώσιμη ανάπτυξη των μεγάλων ποτάμιων πολιτισμών στην εποχή της ψηφιακής νοημοσύνης και στην πολιτιστική έκφραση αυτών των πολιτισμών στο πλαίσιο της ανάπτυξης εθνικών πολιτιστικών πάρκων. Συγκλήθηκε επίσης μια στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου και ασχολήθηκε με την οικολογική προστασία των μεγάλων ποτάμιων πολιτισμών. Ένα βασικό αποτέλεσμα του φόρουμ ήταν η δημοσίευση μιας έκθεσης μιας δεξαμενής σκέψης με τίτλο «Ένας Δυνατός Ποταμός που Θρέφει ένα Μεγάλο Έθνος — Επιτεύγματα, Διδασκαλίες και Παγκόσμια Σημασία της Διακυβέρνησης του Ποταμού Γιανγκτσέ στη Νέα Εποχή».Το φόρουμ υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών των ξηρασιών και των πλημμυρών και για τη διασφάλιση της ζωτικότητας αυτών των βασικών πλωτών οδών για τις μελλοντικές γενιές. Οι συζητήσεις τόνισαν την ενσωμάτωση της παραδοσιακής σοφίας με τις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή αδελφοποίηση, για την ενίσχυση της διακυβέρνησης των ποταμών και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.Για τον ποταμό Αχελώο και την τεράστια συμβολή του από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στην πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη , αλλά και την εξ ίσου σημαντική συμβολή του στην συνδιαμόρφωση του εθνικού πάρκου της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, αναφέρθηκε ο καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης τ. Πρόεδρος του ΕΑΠ και Πρόεδρος της ομάδας της Διεθνούς Οργάνωσης Νερού, που ασχολείται με το Νερό στους Αρχαίους Πολιτισμούς (στη φωτογραφία με τον καθηγητή Shahbaz Khan, Πρόεδρο της UNESCO Ασίας) .Για την αναγκαιότητα της προστασίας των ποταμών από την πλαστική ρύπανση, προκειμένου να οδηγηθούμε σε μία βιώσιμη ανάπτυξη που έχει αδήριτη ανάγκη η ανθρωπότητα, αναφέρθηκε η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών Χρυσή Καραπαναγιώτη, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας. Το μήνυμα του διαλόγου ήταν σαφές: Ελάτε μαζί μας στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ευημερούντος μέλλοντος για τις πόλεις κατά μήκος των μεγαλοπρεπών ποταμών του κόσμου. Ας συνεργαστούμε, ας μοιραστούμε και ας εμπνεύσουμε, γιατί ο πολιτισμός ήταν πάντα το μεγαλύτερο δώρο των ποταμών στην ανθρωπότητα.