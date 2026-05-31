«Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις» απαντά η Τεχεράνη στο «σκληρό» σχέδιο Τραμπ
Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσινγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ.
«Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν θα έχουμε την βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα», δηλώνει ο επικεφαλής της ιρανικής ομάδας στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει ο Guardian.
«Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό μας κριτήριο είναι η επίτευξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων πριν εκπληρώσουμε σε αντάλλαγμα τις δικές μας δεσμεύσεις», εξήγησε κατά την ορκωμοσία του ως προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου μετά την επανεκλογή του στο πόστο.
Η δήλωση Γκαλιμπάφ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να σκληραίνει τη στάση του απέναντι στην Τεχεράνη, ζητώντας πρόσθετες παραχωρήσεις από αυτές που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο μνημονίου στο οποίο φέρονται να έχουν καταλήξει οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών.
Ο Τραμπ ζητά από το Ιράν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, και πιο συγκεκριμένα σαφές πλαίσιο για τη διαχείριση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου, τον τρόπο με τον οποίο το υλικό θα απομακρυνθεί ή θα τεθεί υπό έλεγχο, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Τραμπ επιδιώκει μεγαλύτερη αυστηρότητα στην θέση της Ουάσινγκτον, κυρίως στο θέμα του πυρηνικού καυσίμου της Τεράνης.
Το Ιράν θεωρεί την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν θεμελιώδη δικαιώματα για τα οποία πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις σε οποιαδήποτε συμφωνία συνομολογηθεί με τις ΗΠΑ.
Το Ιράν, από την έναρξη του πολέμου, έχει επιβάλει αυστηρό έλεγχο επί των Στενών του Ορμούζ. Σε απάντηση, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει από τις 13 Απριλίου ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και ακτών.
