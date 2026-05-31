Λούφα τέλος: Ντετέκτιβ στο Λονδίνο ξετρυπώνουν υπαλλήλους που κάνουν τους... άρρωστους, βροχή τα αιτήματα των εργοδοτών

Οι έρευνες για μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες και παραβιάσεις των κανόνων τηλεργασίας αυξάνονται στη Βρετανία , καθώς μεγάλες επιχειρήσεις αναζητούν αποδείξεις για εργαζομένους που θεωρούν ότι εξαπατούν το σύστημα, προσλαμβάνοντας ακόμα και... ντετέκτιβ για να διαπιστώσουν αν οι απουσίες των εργαζομένων τους είναι δικαιολογημένες.Όπως αναφέρει η Telegraph , μολονότι οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ συνδέονται συνήθως με υποθέσεις διεθνούς διπλωματίας ή πολιτικών παρασκηνίων υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, ένας νέος τύπος πελατών στρέφεται ολοένα και περισσότερο στις υπηρεσίες τους: οι μεγαλύτεροι εργοδότες της Βρετανίας, οι οποίοι ζητούν να εντοπιστούν εργαζόμενοι που αποφεύγουν την εργασία ή προσποιούνται ότι είναι ασθενείς.Ερευνητές σε ολόκληρη τη χώρα αναφέρουν ότι κατακλύζονται από αιτήματα εργοδοτών που επιδιώκουν να αποκαλύψουν υπαλλήλους τους οποίους υποπτεύονται ότι καταχρώνται το σύστημα και εξαπατούν τις επιχειρήσεις τους.Ο Τίμοθι Μπέρτσελ, επικεφαλής ιδιωτικής ερευνητικής εταιρείας με έδρα το Λονδίνο, δηλώνει ότι αναλαμβάνει ολοένα περισσότερες υποθέσεις που σχετίζονται με μακροχρόνιες αναρρωτικές άδειες και καταχρήσεις της τηλεργασίας.Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πελάτες του περιλαμβάνουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του χρηματοοικονομικού κέντρου του Σίτι του Λονδίνου, καθώς και γνωστά βρετανικά δικηγορικά γραφεία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται.«Είχαμε αίτημα από πελάτη για μακροχρόνια παρακολούθηση εργαζομένου που απουσίαζε από την εργασία του για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω φερόμενου μυοσκελετικού τραυματισμού. Ο εργαζόμενος βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια για τουλάχιστον έξι μήνες», αναφέρει.«Τον εντοπίσαμε περίπου τέσσερις μήνες αργότερα και συνέχιζε να υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε σοβαρή αναπηρία. Τον παρακολουθήσαμε για τρεις ή τέσσερις ημέρες και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τον είδαμε να επισκέπτεται καταστήματα κηπουρικής, να αγοράζει μεγάλους σάκους κομπόστ και να τους τοποθετεί με μεγάλη ευκολία στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του».Ο Μπέρτσελ περιγράφει και άλλη υπόθεση: «Ένας από τους πελάτες μας στον τεχνολογικό κλάδο μάς ζήτησε να παρακολουθήσουμε ένα σχετικά υψηλόβαθμο στέλεχος, το οποίο ισχυριζόταν ότι αδυνατούσε να εργαστεί λόγω σοβαρού τραυματισμού στον αυχένα. Παρατηρήσαμε ότι πήγαινε καθημερινά στη δουλειά σε έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές του πελάτη μας».Η αυξανόμενη χρήση ιδιωτικών ερευνητών για την παρακολούθηση εργαζομένων αποδίδεται, σύμφωνα με τους ίδιους, στη χαλαρότερη προσέγγιση που επικρατεί πλέον όσον αφορά την παρουσία στο γραφείο.Η Βρετανία παραμένει εδώ και χρόνια η ευρωπαϊκή χώρα με τη μεγαλύτερη εξάπλωση της τηλεργασίας, καθώς οι εργαζόμενοι εργάζονται κατά μέσο όρο 1,8 ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι.Πολλές εταιρείες έχουν επιχειρήσει να επαναφέρουν τους εργαζομένους στα γραφεία, θεωρώντας ότι έτσι θα διασφαλίσουν την παραγωγικότητα και θα παραμείνουν ανταγωνιστικές απέναντι στους αντιπάλους τους.Ωστόσο, οι εργοδότες δυσκολεύονται να επιβάλουν πλήρη επιστροφή στην εργασία από το γραφείο, καθώς οι εργαζόμενοι έχουν πλέον συνηθίσει την ευελιξία που προσφέρει η τηλεργασία.



Λένε ότι δουλεύουν και βγαίνουν βόλτα Οι ιδιωτικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε όσους βγάζουν τον σκύλο τους βόλτα ή αφιερώνουν λίγο χρόνο για άσκηση μέσα στην ημέρα.



«Κάποιοι λένε ότι εργάζονται τα βράδια, ενώ στην πραγματικότητα έχουν βγει για δείπνο», αναφέρει ο Μπέρτσελ. «Άλλοι αφιερώνουν υπερβολικά πολύ χρόνο σε μεσημεριανά διαλείμματα ή κάνουν τα ψώνια τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις λείπουν ολόκληρη την ημέρα».



«Δεν προλαβαίνουμε να αναλάβουμε όλες τις υποθέσεις»



Ο Άαρον Μποντ, διευθυντής του γραφείου ιδιωτικών ερευνών Bond Rees, δηλώνει ότι το 90% των υποθέσεων που αναλαμβάνει η εταιρεία του προέρχεται από εργοδότες και αφορά είτε εργαζομένους που εργάζονται από το σπίτι είτε άτομα που βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια.



Εκτόξευση μετά τον Covid-19 Όπως επισημαίνει, η κατάχρηση των αναρρωτικών αδειών αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο, όμως οι υποθέσεις που σχετίζονται με την τηλεργασία «εκτοξεύθηκαν μετά την πανδημία Covid-19».



«Δεχόμαστε κρατήσεις τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα και το φαινόμενο είναι τόσο συχνό που πρακτικά δεν μπορούμε να αναλάβουμε κάθε υπόθεση», λέει.



«Η ζήτηση παραμένει σταθερή από την περίοδο της πανδημίας, αλλά ακολουθεί ανοδική πορεία. Δεν είχα ποτέ περισσότερη δουλειά από όση έχω σήμερα».



Η πιο πρόσφατη υπόθεση που χειρίστηκε αφορούσε εργαζόμενο μεγάλης εταιρείας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στο Κρόιντον, στο νότιο Λονδίνο, ο οποίος εργαζόταν στον τομέα της τεχνολογίας.



Σύμφωνα με τον Μποντ, ο συγκεκριμένος άνδρας βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια για έντεκα μήνες, υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπιζε τόσο σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα ώστε δεν μπορούσε να καθίσει στο γραφείο του.



«Γνώριζαν ότι ασχολούνταν έντονα με τη γυμναστική και ένας συνάδελφός του είχε αναφέρει ότι παρέδιδε προπονήσεις σε τοπικό γυμναστήριο», εξηγεί.



Eπισκεπτόταν συστηματικά ένα γυμναστήριο της περιοχής

«Πράγματι κυκλοφορούσε κανονικά και επισκεπτόταν συστηματικά ένα γυμναστήριο της περιοχής. Τον παρακολουθήσαμε επί μία εβδομάδα και στο τέλος κατέληξε να κάνει προσωπική προπόνηση σε εμένα και έναν συνάδελφό μου. Μάλιστα μας εξηγούσε πόσο εντατικά προετοιμαζόταν για αγώνες τριάθλου».



Αύξηση των αναρρωτικών αδειών και κυβερνητική παρέμβαση



Τα στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας (NHS) δείχνουν ότι κατά το τελευταίο έτος εκδόθηκαν 11 εκατομμύρια βεβαιώσεις απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας, αριθμός αυξημένος κατά 20% σε σύγκριση με το 2021.



Στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης αυτής της κουλτούρας των αναρρωτικών αδειών, η βρετανική κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα που παρέχει πρόσθετη υποστήριξη σε εργαζομένους που βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια και τους εντάσσει σε ειδικά «σχέδια επιστροφής στην εργασία».



Ο Μάικ ΛαΚόρτ, πρόεδρος της Ένωσης Βρετανών Ερευνητών (Association of British Investigators), υποστηρίζει ότι η πρόσληψη επαγγελματία ιδιωτικού ερευνητή αποτελεί την έσχατη λύση για τους εργοδότες.



Αποδείξεις για την παραβατική συμπεριφορά Όπως εξηγεί, οι σχετικές αναθέσεις γίνονται συνήθως έπειτα από καταγγελία ή ύπαρξη άλλων ενδείξεων, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργοδότες είναι σχεδόν βέβαιοι για την παραβατική συμπεριφορά, αλλά χρειάζονται αποδείξεις.



«Αρχικά απαιτείται αξιολόγηση της υπόθεσης. Πρέπει να υπάρχει κάποια καταγγελία ή συγκεκριμένα περιστασιακά στοιχεία που να δικαιολογούν την έρευνα, ώστε να εξεταστεί η νομιμότητα και η αναλογικότητά της», αναφέρει.



Και καταλήγει: «Αμφιβάλλω ότι οποιοσδήποτε σοβαρός εργοδότης θα παρακολουθούσε έναν τυχαίο εργαζόμενο μόνο και μόνο επειδή δήλωσε ασθενής για μία ημέρα. Οι έρευνες ξεκινούν όταν υπάρχει σαφές και επαναλαμβανόμενο μοτίβο συμπεριφοράς».