Νέες εικόνες από σοκαριστική υπόθεση αστυνομικής βίας στην Αυστραλία: Κλώτσησαν στο κεφάλι και ψέκασαν με σπρέι πιπεριού γυμνή γυναίκα

Ο αστυνομικός Τίμοθι Τζον Τράουτς καταγράφηκε να γελά κατά τη διάρκεια της βάναυσης επίθεσης

Η γυναίκα μιλούσε για εξωγήινους

«Δεν ξέρετε για τους εξωγήινους, έτσι δεν είναι;»

Η Τζόντι Νοτ βρισκόταν σε κατάσταση αποπροσανατολισμού, αφού δεν είχε πάρει τη φαρμακευτική αγωγή της



Την κλώτσησαν στο κεφάλι και την έσυραν στην άσφαλτο

«Ήταν διαλυμένη. Όλο το βίντεο είναι απίστευτο, δείχνει πόσο διαλυμένη ήταν. Οι νοσηλευτές έκαναν καταγγελία. Ανώτερος αξιωματικός ερευνά την υπόθεση επειδή τη σακατέψαμε, αλλά κρατούσε τις χειροπέδες και δεν είχαμε άλλες επιλογές».

Οι αστυνομικοί είχαν κληθεί στην περιοχή για έλεγχο



Οι καταδίκες των δύο αστυνομικών

«Μία από τις χειρότερες περιπτώσεις που έχω δει»

Ο αστυνομικός άδειασε τα δοχεία σπρέι πιπεριού πάνω στην Τζόντι Νοτ

Οι συγγενείς ζητούν αλλαγές στην αντιμετώπιση ψυχικά ασθενών

Λίγο αργότερα ο Μπλακ ρωτά: «Έχουμε μακρύ γκλομπ στο περιπολικό;»«Ναι, αυτό θα την ηρεμήσει», απαντά ο συνάδελφός του.Η επίθεση σημειώθηκε μόλις 300 μέτρα από το σωφρονιστικό κατάστημα Amber Laurel, από όπου η 48χρονη είχε αποφυλακιστεί νωρίτερα την ίδια ημέρα.Αποπροσανατολισμένη, κατευθυνόταν προς τον σιδηροδρομικό σταθμό του Έμιου Πλέινς, αλλά κατέληξε σε δρόμο.Δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι η Νοτ έπασχε από σχιζοφρένεια. Της είχε χορηγηθεί αντιψυχωσική αγωγή, την οποία όμως δεν λάμβανε εκείνη την περίοδο.Σε άλλο σημείο του βίντεο, ενώ κάθεται γυμνή σε χλοοτάπητα, λέει στους αστυνομικούς: «Αν με αγγίξετε, είστε τελειωμένοι. Και το εννοώ. Είναι εκεί πάνω και παρακολουθούν».Και προσθέτει:Κατά τη διάρκεια της 18λεπτης επίθεσης, ο Μπλακ κλώτσησε τη γυναίκα στο κεφάλι και την έσυρε από τα μαλλιά πάνω στην άσφαλτο. Η πλάτη της υπέστη σοβαρά εκδορές. Η βία, σύμφωνα με το δικαστήριο, κλιμακωνόταν συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης.Μετά το περιστατικό, ο Μπλακ έστειλε αποσπάσματα από το βίντεο σε άλλο αστυνομικό, κάτι που συνιστά ποινικό αδίκημα καθώς το υλικό από κάμερες σώματος θεωρείται προστατευμένη πληροφορία.Σε μήνυμά του έγραφε:Οι δύο αστυνομικοί παραδέχθηκαν αργότερα ότι χρησιμοποίησαν παράνομη βία. Ο Νέιθαν Μπλακ δήλωσε ένοχος για πρόκληση σωματικής βλάβης, χρήση απαγορευμένου όπλου χωρίς άδεια, τρεις περιπτώσεις απλής επίθεσης και δύο παραβάσεις που αφορούσαν τη διαρροή προστατευμένου υλικού.Ο Τίμοθι Τράουτς δήλωσε ένοχος για πρόκληση σωματικής βλάβης, τρεις περιπτώσεις απλής επίθεσης και χρήση απαγορευμένου όπλου χωρίς άδεια.Κανείς από τους δύο δεν υπηρετεί πλέον στην Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Ντέιβ Χάντσον, είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση μία από τις χειρότερες περιπτώσεις αστυνομικής παραβατικότητας που είχε συναντήσει σε περισσότερα από 40 χρόνια υπηρεσίας.Τον Αύγουστο του 2024, ο δικαστής Γκρέιαμ Τέρνμπουλ έκανε λόγο για «σκόπιμη και συνεχιζόμενη επίθεση». «Πρόκειται ξεκάθαρα για μία από τις πλέον κατάφωρες παραβιάσεις του νόμου», ανέφερε.Για τη χρήση του σπρέι πιπεριού σημείωσε: «Ήταν σαφώς υπολογισμένη ώστε να προκαλέσει τον μέγιστο δυνατό πόνο και δυσφορία».Ο δικαστής πρόσθεσε: «Οι κατηγορούμενοι επέδειξαν πλήρη και απόλυτη περιφρόνηση προς το θύμα. Φαίνεται πως απλώς δεν τους ένοιαζε καθόλου».Σχολιάζοντας τη συμπεριφορά του Τράουτς, ανέφερε ότι η στάση του ήταν «είχε μια εμφανή ειρωνική διάθεση και χιούμορ κατά τη διάρκεια του περιστατικού».Ο Μπλακ καταδικάστηκε σε κάθειρξη πέντε ετών και εννέα μηνών, με ελάχιστο χρόνο έκτισης τρία χρόνια και τρεις μήνες.Ο Τράουτς έλαβε επίσης ποινή πέντε ετών και εννέα μηνών, με ελάχιστο χρόνο έκτισης τρία χρόνια.Τρεις μήνες μετά την επίθεση, η Τζόντι Νοτ ενεπλάκη σε ακόμη ένα περιστατικό με την αστυνομία, όταν κλήθηκαν δυνάμεις στο σπίτι της στο Μούρμπανκ έπειτα από αναφορές ότι περπατούσε στον διάδρομο κρατώντας μαχαίρι κουζίνας.Οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν με δύο βολές τέιζερ και τη συνέλαβαν. Σύμφωνα με τους συγγενείς της, σε καμία από τις επεμβάσεις δεν συνοδεύονταν οι αστυνομικοί από εξειδικευμένο κλινικό ψυχικής υγείας PACER, ο οποίος θα μπορούσε να αξιολογήσει την κατάστασή της και να προτείνει εναλλακτική διαχείριση.Η οικογένεια της Τζόντι Νοτ δηλώνει ότι στόχος της δεν είναι μόνο η δικαίωση της μνήμης της, αλλά και η βελτίωση της εκπαίδευσης των αστυνομικών σε περιστατικά που αφορούν ανθρώπους με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, ώστε παρόμοιες υποθέσεις να μην επαναληφθούν στο μέλλον.