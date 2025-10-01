Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
«Φέρτε μου ένα Paxlovid!» - Ο Τραμπ ζήτησε από τον Μπουρλά φάρμακο κατά του Covid όταν ο Ρόμπερτ Κένεντι φτερνίστηκε δίπλα του
Το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε συμφωνία με τη Pfizer για διάθεση φαρμάκων σε χαμηλές τιμές
Κάτι από τις εποχές του Covid θύμισε το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ προς τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ, αλλά και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, την ώρα που παρουσίαζε στο Οβάλ Γραφείο την πολιτική του για την υγεία.
Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη λειτουργίας του TrumpRx, ενός ιστότοπου που θα επιτρέπει στους Αμερικανούς να αγοράζουν συνταγογραφούμενα φάρμακα απευθείας, αντί μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, και μάλιστα σε εξαιρετικά μειωμένες τιμές, ακόμη και κάτω από το 50% του σημερινού κόστους.
Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε τη συμφωνία με τη Pfizer και τον Άλμπερτ Μπουρλά, ο Κένεντι Τζούνιορ φτερνίστηκε στον αγκώνα του, μόλις ένα μέτρο μακριά από τον Τραμπ.
«Γείτσες, Μπόμπι. Ελπίζω να μην κόλλησα Covid», είπε προκαλώντας το γέλιο των παρευρισκόμενων.
Ο πρόεδρος έστρεψε το βλέμμα του προς τον Μπούρλα, που στεκόταν δίπλα του, και του είπε: «Δεν έχεις Paxlovid; Έχει Paxlovid. Φέρε μου αμέσως ένα Paxlovid», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο σκεύασμα κατά του Covid-19 της Pfizer που χρησιμοποιείται για άτομα υψηλού κινδύνου.
Η Daily Mail αναφέρει ότι το περιστατικό θύμισε ένα ανάλογο τον Μάρτιο του 2020, όταν ο Τραμπ απομακρύνθηκε θεατρικά επιδεικτικά από τη σύμβουλο υγείας Ντέμπορα Μπιρξ που ανέφερε ότι είχε πυρετό.
Τότε, η Μπιρξ τον καθησύχασε γρήγορα λέγοντας ότι το τεστ της ήταν αρνητικό, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να αναπνεύσει με ανακούφιση και να την ευχαριστήσει για τη διευκρίνιση.
Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη λειτουργίας του TrumpRx, ενός ιστότοπου που θα επιτρέπει στους Αμερικανούς να αγοράζουν συνταγογραφούμενα φάρμακα απευθείας, αντί μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, και μάλιστα σε εξαιρετικά μειωμένες τιμές, ακόμη και κάτω από το 50% του σημερινού κόστους.
Secretary Kennedy sneezes.— CSPAN (@cspan) September 30, 2025
President Trump: "God bless you, Bobby. I hope I didn't catch COVID just there." pic.twitter.com/QxfSpvUxQ2
«Γείτσες, Μπόμπι. Ελπίζω να μην κόλλησα Covid», είπε προκαλώντας το γέλιο των παρευρισκόμενων.
Ο πρόεδρος έστρεψε το βλέμμα του προς τον Μπούρλα, που στεκόταν δίπλα του, και του είπε: «Δεν έχεις Paxlovid; Έχει Paxlovid. Φέρε μου αμέσως ένα Paxlovid», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο σκεύασμα κατά του Covid-19 της Pfizer που χρησιμοποιείται για άτομα υψηλού κινδύνου.
Η Daily Mail αναφέρει ότι το περιστατικό θύμισε ένα ανάλογο τον Μάρτιο του 2020, όταν ο Τραμπ απομακρύνθηκε θεατρικά επιδεικτικά από τη σύμβουλο υγείας Ντέμπορα Μπιρξ που ανέφερε ότι είχε πυρετό.
Τότε, η Μπιρξ τον καθησύχασε γρήγορα λέγοντας ότι το τεστ της ήταν αρνητικό, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να αναπνεύσει με ανακούφιση και να την ευχαριστήσει για τη διευκρίνιση.
